新／國道10號嚴重追撞事故！曳引車駕駛送醫不治

今天上午國道10號東向靠近里港出口匝道，發生曳引車追撞事故，追尾肇事的黃姓曳引車駕駛送醫不治。（圖／翻攝畫面）





今天上午國道10號東向路段發生一起死亡車禍，39歲黃男駕駛曳引車，因未注意前方車況，追撞前方另輛曳引車，整輛車車頭嚴重毀損，經消防人搶救後將黃男送醫，但仍因傷重不治，詳細肇事原因國道警方正介入調查。

國道警方今天上午10時許獲報，位於國道10號東向25K里港出口匝道，有曳引車車追撞事故，警消人員獲報到場後發現39歲黃男駕駛曳引車追撞前方曳引車，再追撞前方大貨車，曳引車毀損嚴重，黃男當場失去生命跡象，雖緊急送醫仍搶救不治。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

目前國道警方已介入調查肇事原因，國道警方也呼籲，用路人行車上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

