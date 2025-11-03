新／國道8車撞成一團！40歲女駕駛「臉部重創扭曲」OHCA 共4人送醫
記者陳佳鈴／桃園報導
國道1號高架南向45.4K處，今天（3日）晚上6時許，發生5輛汽車與1輛小貨車追撞，占內線及外路肩事故，又造成後方2次追撞大客車追撞1汽車，一共四人分別受到輕重傷，其中1名年約40多歲的女子，傷勢嚴重，被救出時無生命跡象，送醫搶救中。
車禍現場8車撞成一團，佔用內2車道，車禍現場嚴重回堵，一共造成四人輕重傷，包括兩男兩女，其中一名女子是自小客車女駕駛，被救出時因顏面重創，當場已失去生命跡象，與其他傷者分別送往林口長庚及敏盛綜合醫院搶救。
現場回堵3公里，目前國道已成立緊急應變小組積極處理中，請用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。
