新／國一南下12.7K小貨車故障 駕駛下車察看遭撞

一輛轎車撞上，停在外線的故障小貨車。（圖／東森新聞）





國道一號南下12.7K，稍早發生一起車禍，一輛轎車撞上，停在外線的故障小貨車，還有下車察看的小貨車駕駛，再撞上一旁的拖吊車，小貨車駕駛受傷，被到場的警消送醫。

現場畫面。（圖／東森新聞）



國道警方在10點多接獲通報，63歲楊男因車輛故障，將車停在國道1號南下向12.7公里汐止系統路段外線車道，駕駛小客車的53歲吳男，疑似未注意車況，擦撞小貨車照後鏡以及下車察看的楊男，再撞擊現場的拖吊車。

轎車零件散落一地。（圖／東森新聞）

兩人均無酒駕，現場在11時47分工務段清理完畢，恢復通車，詳細肇事原因有待警方釐清。



更多東森新聞報導

快訊／國1楠梓出口5車連環撞！後方塞爆時速剩18公里

男過馬路被撞 再遭後車輾斃...妻慟：下班要去吃飯

快訊／建國高架下車禍！行人擦撞倒地 再遭輾過死亡

