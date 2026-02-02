新／國一湖口段貨車自撞！駕駛急送醫 車流一度回堵
國道一號南下湖口路段今（2）日下午15時許發生一起車禍意外，一輛小貨車在行駛過程中，疑似因不明原因發生猛烈撞擊。事故現場零件散落滿地、車體嚴重變形，駕駛目前已經緊急送醫搶救。
湖口路段小貨車猛撞變形
事故發生在國道一號南下87.3公里處，一輛小貨車在行駛過程中，疑似因不明原因發生猛烈撞擊。由於撞擊力道極大，小貨車的車頭部分嚴重凹陷、結構扭曲，整輛車幾乎淪為廢鐵。
新竹縣消防局接獲報案後，立即出動破壞器材車趕往救援。消防人員在變形的駕駛座中奮力搶救，終於將受困其中的駕駛救出。救護車隨即將傷者送往附近醫院急救，目前其傷勢狀況與身分仍有待進一步確認。
事故現場車流回堵數公里
由於事故佔據了主要車道，加上現場需要大型吊車進行排除作業，國道一號南下湖口路段在午後出現嚴重的交通大塞車。後方車流一路回堵數公里，大批車輛動彈不得。高公局在第一時間派員到場協助交通疏導，並透過電子看板提醒駕駛人注意，目前回堵情況已經排除。
