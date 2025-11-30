新／埋伏砍殺夜店大亨夏天倫 北市警逮1名男子 行兇動機釐清中

社會中心／陳佳鈴報導

夏天倫遭砍後送醫，隨後將傷勢發在IG上，不少朋友都湧入訊息關心他。（圖／翻攝自IG @hsia_alan）

知名夜店大亨夏天倫與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。警方隨後鎖定身分，已經逮捕到一名嫌犯，其餘仍在追緝中。

晚間6時16分接獲報案，松山區某大樓地下室有人受傷。救護人員抵達後，發現受傷的43歲男子正是夜店大亨夏天倫，他左前臂有深度刀傷，右手臂與眼部腫脹，另外他同行的33歲女子眼部遭擊中腫脹，兩人皆保持清醒。救護人員第一時間協助止血、固定傷勢後，將兩人送往馬偕醫院接受治療。

夏天倫日前才因與前妻的財務糾紛，登上媒體版面，未料才短短幾天就傳出他遭受到伏擊受傷。警方釐清，當夏天倫與女友步入地下室時，就遭到兩名埋伏的男子持刀攻擊，犯嫌行兇後迅速逃逸。警方目前已調閱大樓內外監視器，迅速追緝到一名行兇男子。

兇嫌行兇後還回到現場取車，立刻被警方逮捕，後又改口是要回來「自首」。(圖/翻攝畫面)

警方表示，犯案男子在事發後返回大樓地下停車場準備取車時遭員警當場查獲。被逮後，他辯稱自己是「回來自首」。除了一名男子落網，另一名共犯仍在逃，警方已經掌握身分。



