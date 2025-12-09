新／基隆男毒駕！開車暴衝撞多人 車內搜出喪屍煙彈

基隆市南榮路今（9）日晚間發生一起自小客車連環衝撞事故，造成3人受傷及多部車輛毀損。（圖／東森新聞）





基隆市南榮路今（9）日晚間發生一起自小客車連環衝撞事故，造成3人受傷及多部車輛毀損。警方後續在肇事車輛內查獲第二級毒品依托咪酯（Etomidate）菸彈，32歲陳姓駕駛經毒品快篩呈陽性反應，警方依毒品危害防治條例及公共危險罪嫌將他帶回偵辦。

基隆市警察局第一分局表示，事故發生於晚間7時許，陳姓男子駕駛自小客車沿南榮路行駛時突然失控，先撞上垃圾清運車，之後繼續衝向路旁等待倒垃圾的民眾，並波及一名環保局清潔隊員及一名機車騎士。現場共有3人受傷，皆為四肢擦挫傷，意識清楚，由救護人員分送基隆長庚醫院及衛福部基隆醫院救治，所幸無生命危險。

廣告 廣告

陳姓男子駕駛自小客車沿南榮路行駛時突然失控自撞。（圖／東森新聞）

事故造成至少7輛汽機車及一輛垃圾清運車受損，肇事車輛車頭嚴重毀壞，路面散落大量車體碎片，警方一度封鎖現場疏導交通。警方指出，陳男酒測值為零，但駕駛明顯恍惚，員警在車內發現疑似含有依托咪酯成分的電子煙菸彈及主機，現場毒品初篩呈陽性，後續以唾液毒品快篩也呈陽性反應。

警方表示，依托咪酯為第二級毒品成分，近年常被製成電子煙菸彈形式販售，俗稱「喪屍煙」，吸食後可能導致意識不清、肢體失控，具有高度危險性。警方指出，陳男疑似在吸食相關物質後上路駕駛，是否為事故主因仍待檢驗與調查報告釐清。

員警在車內發現疑似含有依托咪酯成分的電子煙菸彈及主機，現場毒品初篩呈陽性。（圖／東森新聞）

民眾聚集等候倒垃圾，撞擊後造成多名民眾倒地、垃圾散落。（圖／東森新聞）

事故發生當下下著雨，路面濕滑，加上民眾聚集等候倒垃圾，撞擊後造成多名民眾倒地、垃圾散落。附近居民表示，當時聽到巨大聲響，外出查看時已見多名傷者倒臥地面及車輛損毀情況，相關畫面也被監視器拍下。警方事後加強事故現場採證，並針對陳男的行為、毒品來源及是否涉及其他違法情事進行調查。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

台南3車連環撞！貨車車頭變爛鐵 副駕駛四肢變形

新北警查獲886件毒駕！遠超去年2倍 侯友宜說話了

毒駕男假停車秒逃竄國道 警破窗揪行動毒庫

