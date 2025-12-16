新／大樂透2.17億元頭獎1注獨得 獎落這縣市

本期頭獎金額高達新台幣2.17億元。（示意圖／東森新聞）





今晚大樂透開獎結果出爐！本期頭獎金額高達新台幣2.17億元。台灣彩券公司公布，第114114期大樂透頭獎由一位幸運兒一注獨得，而這份巨大的財富就降臨在桃園市龍潭區「一直發彩券行」。

台灣彩券公司於今（16）日晚間公布大樂透第114114期的派彩結果，頭獎獎金2.17億元，最終由一位幸運兒一注獨得，成功抱走巨額獎金，開出頭獎的地點為桃園市龍潭區中正路124號的「一直發彩券行」。

本期大樂透的完整開獎號碼也同步出爐。由小到大依序為：06、07、15、19、24、33，特別號碼則為46。

廣告 廣告

彩券公司提醒，民眾可依照官方公告的詳細派彩結果，仔細核對手中彩券，派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

更多東森新聞報導

6.91億大樂透一注獨得 彩券行曝「震一下」出奇蹟？

快訊／是你嗎？大樂透6.91億頭獎一注獨得 獎落這縣市

新／中獎開除老闆！大樂透頭獎6.7億 獎號一次看

