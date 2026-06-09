新／大雨繼續下！高雄宣布豪雨假：明5區停班課

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生活中心／游舒婷報導

大雨繼續下！受到滯留鋒面及西南氣流影響，明（10）日仍有地區達停班課標準，不過是否停班停課，還是要看各主管機關宣布，以下整理相關資訊給讀者參考。

大雨繼續襲台。（圖／資料照）

※各行政區停班停課狀況：

高雄市：氣象署最新預報資料顯示，明日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，明日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。

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