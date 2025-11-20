新／天氣冷颼颼！玉山中午罕見短暫飄雪 低溫強風助水氣凝結成雪花飄落

生活中心／南投報導

玉山氣象站於12時25分觀測到雪花飄落，雖然雪勢不大，但仍吸引山友驚呼，並以手邊物品接住落雪，留下難得畫面。（圖／翻攝畫面）

一波波冷氣團來襲，玉山地區今（20）日中午出現短暫降雪，玉山氣象站於12時25分觀測到雪花飄落，雖然雪勢不大，但仍吸引山友驚呼，並以手邊物品接住落雪，留下難得畫面。由於地面溫度仍高，雪花一接觸地面便迅速融化，讓許多民眾都相當興奮。

各測站數據顯示玉山主峰周邊今晨氣溫明顯偏低。北峰於12時20分測得氣溫1.8度、天氣陰沉；排雲山莊則為9度，呈現濕冷狀態。玉山風口在12時整更出現0.7度低溫，伴隨5級平均風、陣風達6級，使得水氣在強風與低溫環境下凝結成雪。

氣象人員表示，此次為典型的高山短暫性降雪現象，主要源自冷空氣滲入加上局部水氣配合，但因地面仍未達冰點，積雪條件不足，因此僅出現飄雪畫面。隨著午後風場與水氣減弱，降雪也迅速消散。

排雲山莊也在12時34分回報降雪紀錄，雪勢持續約十分鐘後於12時44分停止。從山友拍攝的畫面可見，雪片在強風中飄散，落在黑色板面上仍可清楚辨識形狀，但無法在地面上停留。

登山口今天雖未受影響，但氣象單位提醒，高山區氣溫持續偏低，風勢強勁，山友務必做好保暖與防風準備，並密切注意天氣變化，以確保行程安全。

