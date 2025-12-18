新／太子集團「四大神獸」等34輛豪車 預計最快1/6拍賣

太子集團遭查扣的四大神獸超跑等34輛豪車，將進行拍賣。（圖／東森新聞）





北檢偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣集團擁有的四大神獸超跑，以及34輛豪車，價值超過十億，因為超跑不容易保管，北檢已對車輛所有人發出變價命令，也就是說豪車預計將被拍賣，日期最快就在明年1月6號，到時將會吸引超跑玩家購買收藏。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室也將太子集團在台灣設的9家公司及3名國人列入制裁名單，台北地檢署10月15日主動分案調查。

廣告 廣告

北檢查出，太子集團旗下的豪華遊艇註冊在香港，但今年1月前曾長期停泊在台灣，並由專人管理，懷疑除供集團成員來台享樂之用，另涉走私資金。

更多東森新聞報導

遊艇公司涉「太子集團」洗錢案 負責人遭羈押禁見

太子集團砸10億購4豪艇洗錢 陳志「第三把手胞姊」遭逮

太子集團豪砸10億買遊艇洗錢 管理顧問公司負責人遭收押

