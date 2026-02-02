新／夭壽！清理運轉中絞碎機殘膠 北市17歲少女慘死關鍵曝

台北市萬華區萬大路一處資源回收廠，本周日發生令人頭皮發麻的驚悚工安意外，17歲葉姓少女竟然徒手清理正在運轉中的絞碎機殘膠，慘遭捲入慘死。（圖／翻攝畫面）





本周日傍晚，萬華萬大路一間保麗龍資源回收廠，發生一起嚴重的工安意外，一名年僅17歲的葉姓少女，在廠內操作保麗龍絞碎機時，不慎遭捲入，少女整個上半身血肉模糊慘死在機器內，案經通報警消到場後，確認少女已明顯死亡，警方訊後依過失致死罪、反職安法第40條、第29條等規定，移送地檢署偵辦。

事發在本周日（2日）傍晚6時許，17歲葉姓少女和劉姓雇主、劉姓雇主女友在北市萬華萬大路529號魚類批發市場內的資源回收場工作，當時葉姓少女正在清理絞碎機上的殘膠，但因為機器並未停止運轉，不知何故，葉姓少女忽然傳出一聲慘叫，劉姓雇主和女友立即前往查看。

廣告 廣告

沒想到，葉姓少女被捲入攪碎機內，上半身血肉模糊當場無呼吸心跳，劉姓雇主見狀後，立即報警求助，無奈警消抵達現場後，發現葉姓少女已明顯死亡，警方除了請鑑識人員採證，也通知市府勞檢處進行調查。

由於現場位處於監視器死角，現場並未拍下事發經過，昨天檢警已回到事故現場勘驗，初步研判就是因為機器並未停止運作，才會釀禍，但少女如何被捲入機器，這部分仍待釐清。

據了解，葉姓少女在該資源回收場工作已有一段時間，並非新進員工，月薪僅3萬多元，經北市府勞檢處調查，雇主除違反未讓機械停止運轉的規定，因葉姓少女職災死亡，除涉犯職安法40條刑事責任，另外讓未成年少女從事危險工作也已違反職安法41條，最高可處5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。

更多東森新聞報導

高雄男逆向撞、狂毆老夫妻 慘遭超勇男大生「一擊壓制」

聯發科前營運長轉戰慧榮 尾牙疑伸鹹豬手！遭停職

新／台南驚傳槍響 57歲男「左胸中彈」當場死亡

