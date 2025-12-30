新／姐弟戀爭吵！男潑女鹽酸 再持利器自殘不治身亡

目前案發現場已拉起封鎖線，警方正進行進一步採證調查，以釐清詳細事發經過與肇事原因。（圖／東森新聞）





台南市東區發生一死一傷衝突事件，男子疑因感情糾紛，情緒失控向女友潑灑鹽酸，隨後將自己反鎖屋內自傷。警消獲報趕抵現場破門搶救，將倒臥血泊中的男子送醫，但最終仍宣告不治。

台南東區，一名年約50歲的男子與約60歲的女友爆發激烈衝突。過程中，男子竟朝女友潑灑鹽酸，並將自己反鎖屋內，持利器自傷。警消獲報後立即趕抵現場，經破門後發現該名男子已倒臥血泊中，失去生命跡象。兩人被緊急送往成大醫院救治。遭鹽酸灼傷的女友意識清醒，傷勢穩定；然而，該名男子則因傷勢過重，經搶救後仍不治身亡。

廣告 廣告

目前案發現場已拉起封鎖線，警方正進行進一步採證調查，以釐清詳細事發經過與肇事原因。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／高雄KTV戰國7雄元旦開戰！ 99元歡唱5小時拚了

超商濺血！2男進出「擦撞肩膀」引戰 父出頭反傷

惡狼關12年學不乖！闖宿舍毆打性侵女同事 再被判10年

