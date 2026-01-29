新／威力彩繼續槓龜！下期頭獎飆8.7億

威力彩第115000009期今晚開獎。（示意圖，與本文無關／東森新聞）





不少彩迷今晚又是滿懷期待守在電視機前，但幸運之神依舊沒有降臨。威力彩第115000009期今晚開獎，結果頭獎與二獎雙雙槓龜，累積獎金再度往上疊加，下期頭獎獎金上看8.7億。

開獎結果

根據台灣彩券公布的開獎結果，第一區中獎號碼由小至大依序為05、10、15、17、23、25，第二區中獎號碼為05號。台彩指出，本期頭獎、二獎皆無人中獎，威力彩已經連續27期槓龜。

下期獎金

下期威力彩將於2月2日開獎，台彩預估銷售金額約落在2.9至3.1億元之間。在連續槓龜效應推升下，下期頭獎累積金額預估上看8.7億元。若屆時幸運兒一注獨得，將成為第五屆威力彩史上第三高的頭獎獎金，勢必再掀一波投注熱潮。

東森新聞關心您

請勿沉溺賭博，以免害人害己

