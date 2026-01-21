新／安倍晉三遇刺案宣判 被告被判無期徒刑

安倍晉三。（封面圖／翻攝自安倍晉三臉書）





日本前首相安倍晉三遇刺案今判決結果出爐，日本奈良地方法院判決，被告山上徹也無期徒刑。2022年7月，安倍晉三在奈良市街頭為自民黨參議員候選人助選時遭槍擊，經搶救不治身亡。奈良地方法院自2025年起，就此案舉行了15次庭審。山上徹也對檢方指控的殺人及違反槍支刀具法等罪行供認不諱。

安倍晉三於2022年7月在參議院選舉期間，於奈良市進行助選演說時，遭被告山上徹也以自製槍械近距離射擊身亡。山上在2025年10月的初審中已承認犯行，今被判無期徒刑。

刺殺安倍兇嫌妹 揭他曾整夜伴哥遺體

山上徹也的妹妹曾在法庭上指出，母親長期沉迷統一教會（現稱世界和平統一家庭聯合會），已不再像一位正常的母親，形容對方「像被宗教完全吞噬」，導致家中多年承受沉重壓力，家庭結構也因此逐漸崩裂。

廣告 廣告

母親平時對家人態度冷淡，但開口要錢時會變得特別親近，令她在親情與壓力之間備感矛盾。她也提到，家中最反對統一教會的大哥在2015年輕生，山上徹也當時整夜陪伴遺體，並哭泣表示「都是我的錯」，此後他與家人幾乎不再聯繫。

妹妹在庭上強調，家人是宗教介入下的受害者。當被問及是否曾想過對統一教會復仇時，她表示自己不希望再與教會有任何牽連，但也坦言過，「若能報復，也許我會那麼做」。

談及安倍晉三遭槍擊，妹妹表示並不意外，因家中親戚曾多次傳給她安倍向教會致意的影片，也曾要求她在選舉時支持自民黨，使她一直認為安倍與統一教會之間存在一定關聯。