新／對抗川普併吞！格陵蘭議會5黨聲明：不當美國人
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普9日再威脅武力強吞格陵蘭，當地議會5大黨團當晚發布聯合聲明，拒絕當美國人，而是要當獨立的格陵蘭人，大力反擊川普的領土野心。
根據格陵蘭廣播公司（KNR）10日的報導，格陵蘭議會各政黨的領袖在聲明宣布：「我們不要成為美國人，我們不要成為丹麥人，我們是格陵蘭人。」
包括格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）在內，5名政黨領袖表態，「強烈反對」美國對格陵然的任何接管，並譴責美方近期的諸多聲明「極度不尊重」。
5黨團結實屬罕見，因為立場最親美的方向黨（Naleraq）領袖布羅伯格（Pele Broberg）也參與聯名。聲明強調，格陵蘭的未來，「必須由格陵蘭人民自行決定」，同時呼籲尊重「國際法與民族自決」。
