新／小心荷包！5月起台北市4處新增科技執法

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臺北市政府工務局水利工程處宣布，將自115年5月1日起新增4處智慧影像辨識系統，針對車輛違規駛入自行車道行為加強取締，即日起至4月30日為宣導期，盼有效改善亂象。（圖／北市水利處提供）





為提升河濱公園使用安全，臺北市政府工務局水利工程處宣布，將自115年5月1日起新增4處智慧影像辨識系統，針對車輛違規駛入自行車道行為加強取締，即日起至4月30日為宣導期，盼有效改善亂象。

水利處指出，臺北市河濱公園為市民重要休憩空間，但仍有部分民眾貪圖方便，違規將汽機車駛入自行車道，不僅影響騎士與行人通行，更存在安全隱憂。此次新增設的4處地點，分別位於雙溪河口河雙21河濱公園鐵便橋旁上下游兩側，以及美堤河濱公園基隆河右岸陽光抽水站排放水路上下游兩側，現場皆已設置明顯告示提醒。

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水利處河川管理科表示，過去已於111年設置2處、113年再增設15處，共計17處自行車道出入口設置車牌辨識系統，透過高解析度影像設備，自動拍攝並辨識違規車牌，交由臺北市政府警察局交通警察大隊依法裁處。實施以來成效良好，因此今年再擴大設置範圍。

美堤河濱公園基隆河右岸陽光抽水站排放水路上下游兩側。（圖／北市水利處提供）

依規定，自115年5月1日起正式執法後，凡違規駛入自行車道之車輛，將依相關法規開罰，達到嚇阻效果。水利處強調，智慧辨識系統可有效提升執法效率，使違規行為無所遁形。

水利處指出，臺北市致力打造自行車友善城市，河濱公園擁有約112公里長的自行車專用道，並設有完善的租借與休憩設施，每日使用人次眾多。為維護良好的休憩品質與公共安全，未來將視試辦成效持續擴增設置點位。水利處也呼籲民眾遵守相關交通規範，切勿違規駛入自行車道，共同維護安全、舒適的河濱環境。

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