新／「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬 300萬交保

小英男孩鄭亦麟。（圖／翻攝自鄭亦麟臉書）





在台灣的綠能發展過程中，許多年輕優秀的菁英被寄予厚望，希望他們能為傳統產業帶動數位與永續的雙重轉型。曾被能源圈暱稱為「經濟部小鮮肉」的鄭亦麟，就是這樣一位指標性的人物，年紀輕輕就踏入國家能源政策的核心，甚至被視為綠電市場制度化的關鍵推手。然而，就在大家期待這股清新力量能改變綠能生態時，這位曾經的政策金童卻捲入了貪瀆疑雲，讓原本亮眼的仕途瞬間蒙上陰影，也引發社會對綠能產業背後利益糾葛的高度關注。

台北地檢署針對經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟等人的涉貪案，於26日偵查終結並正式提起公訴。鄭亦麟遭檢方起訴並具體求刑14年。檢方在起訴書中指出，鄭亦麟在任職期間違背職務，透過顧問費的名義收受東煒公司行賄的新台幣198萬元。他被控利用自己在能源政策體系內的強大影響力，多次向台電高層請託與關說，目的是讓特定業者獲得優於一般慣例的供電條件。檢方認為這種行為已實質排擠同區域內其他申請用電的業者，嚴重破壞公平競爭，因此建請法院對其從重量刑。

案件移審台北地方法院後，法院召開移審接押庭，經過訊問與審理，鄭亦麟晚間出庭接押時坦承，曾與陳姓父子共謀，捏造其弟鄭兆麟擔任東煒公司顧問的名義，藉由支付顧問費方式，實際向東煒收取198萬元不法款項。鄭亦麟並承認，其行為已構成違背職務行為收賄罪及洗錢罪。

法官諭知鄭亦麟以300萬元交保，並限制住居。同案的陳姓父子則分別被裁定以200萬元交保。這名2014年畢業於台灣大學經濟系的政壇新星，師承前行政院長林全，畢業後便進入民進黨智庫工作。隨著2016年林全接任行政院長，鄭亦麟也順勢進入行政院擔任能源及減碳辦公室主任，年僅20多歲就掌握國家能源政策的關鍵話語權。

在2018年，經濟部與科技部攜手成立綠能科技產業推動中心，當時年僅27歲的鄭亦麟出任副執行長，成為離岸風電開發政策的重要推手。因為其亮眼的外型與專業背景，加上曾參與蔡英文總統競選期間的政策互動，被外界封為「小英男孩」。他的觸角更在2019年延伸至國營體系，出任台船環海董事，並於2025年初被延攬為台灣智慧電能公司的首任總經理，負責綠電售電平台的布局。

這起貪瀆案的爆發，讓鄭亦麟從橫跨政策、國營與民間產業的「能源金童」，一夕之間變為刑事被告。檢方強調，能源政策關係到國家競爭力與民眾用電權益，公務員若將政策資源淪為私人牟利的工具，將對產業環境造成深遠傷害。目前全案已進入法院審理階段，除了針對行賄與收賄的細節進行釐清，後續是否涉及更高層級的共犯結構，也將是外界持續關注的焦點。