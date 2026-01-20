新／屋內飄死老鼠味！高市警破門驚見母女雙亡悲劇

高雄市苓雅區今天下午發生一起母女雙亡悲劇，警方初步排除外力介入，初步研判女兒因病先離開，不良於行的母親因無人照顧也離世。（圖／翻攝畫面）





高雄市苓雅區今天下午發生一起人倫悲劇，一對年紀80歲和54歲的母女檔，被人發現陳屍在屋內死亡多時，警方初步排除外力介入，由於女兒去年底曾因病入住醫院，因此初步研判可能女兒先行過世，行動不便的老婦人無人照顧下也過世，目前已聯繫老婦住在台北的兒子南下處理後事。

據了解，死亡的為80歲馬女和54歲裘女，為母女關係，2人同居多年，過去2人時常發生爭吵，也經常引來鄰居和里長關心，由於母親行動不便，平時都由女兒照顧，為此里長還轉介私人長照單位協助2人定期到醫院就診。

廣告 廣告

去年12月底，女兒曾因病住院多日，當時里長還委請長照單位和鄰居幫忙多注意，未料本月9日，有鄰居向里長反映有一陣子沒看到人，由於2人情緒較為敏感，里長擔心直接登門會驚擾到母女，因此排定時間要會同警方登門拜訪。

孰料近日有鄰居反映屋內飄出淡淡死老鼠味，今天下午里長會同警方前往查訪，才發現2人在屋內已明顯死亡，目前初步查看並無外力介入，初步懷疑，警方已通知婦人住在台北的兒子趕回高雄處理，詳細死因將待進一步釐清。

更多東森新聞報導

抓到了！冷血弒親狂砍蔥油餅雙親37刀 啃老兒廖聰賢新莊落網

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

蘆洲「蔥油餅夫婦」疑遭逆子砍死 小貨車看不到了...在地人不捨

