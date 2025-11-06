新／屏東特斯拉導彈式追撞「車身橫甩攪撞」 死神奪命瞬間曝光

記者陳佳鈴／屏東報導

屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」4貼停等紅燈的騎士，一共造成8人受傷，包括機車上的2大2小，及特斯拉車內2大2小，而其中男駕駛受困車內呈現OHCA狀態，送醫搶救仍回天乏術。當時的撞擊瞬間也曝光，特斯拉幾乎在沒有煞車的狀態下，從車尾撞上行駛中的水泥預拌車，導彈式衝撞整輛車嚴重變形！

畫面顯示，事發約下午4時許，特斯拉沿恒公路往南方向行駛，車速明顯不慢，幾乎看不見煞車燈亮起，下一秒直接從後方猛力撞上水泥預拌車尾部，就在短短一瞬間，特斯拉以近乎「直線撞擊」方式撞上水泥車尾，巨大的力道讓車頭瞬間塌陷、金屬夾碎聲清晰可聞，特斯拉車體當場變形，前方的水泥車被硬生生推動。撞擊後，整台特斯拉往前甩「攪過」停等紅燈的機車騎士，4台機車像骨牌般被擠倒，騎士與彈飛倒地，現場尖叫聲四起，路口滿是零件、行李與散落的機車碎片。

屏東特斯拉導彈式追撞，毫無減速，奪命瞬間曝光。（圖／翻攝畫面）

事故造成水泥車與特斯拉內共6人受傷，其中特斯拉駕駛受困變形車體，救難人員破壞車門後將人拖出，但駕駛已呈現OHCA（到院前心肺停止），送往恆春旅遊醫院急救最終仍難以挽回駕駛性命。此外，特斯拉車內另有1名乘客及2名孩童受傷；騎士部分則為2大2小，皆被送往醫院診治，所幸均無生命危險。

警方已封鎖現場釐清肇因，初步研判特斯拉疑似未減速、直接追撞前車，至於是否涉及超速、分心駕駛或車輛故障，仍待調查。由於畫面震撼，附近民眾直呼：「根本沒看到煞車、像飛彈一樣衝上去！」

特斯拉毫無減速宛如導彈式衝撞，還波及其他車輛。（圖／翻攝畫面）

