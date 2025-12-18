新／川普全美演講將登場！料將細數MAGA政績 人民關注通膨危機

編譯林浩博／綜合報導

最新進度

美國總統川普於16日無預警發文，預告自己將於美東時間17日晚間9點（台灣時間18日上午10點）向全美發表演說。綜合外媒報導，川普預計將細數他上任近一年的成就，並會提出他對國家的願景，類似他在國會發表的國情咨文報告，但可能不會有重大的政策宣佈。而由於通膨高漲、薪資停滯，美國民眾正苦於生活難以負擔，民生經濟將是美國國內的關注焦點。

美國總統川普發表電視演說。（圖／翻攝自X平台 @DougWahl1）

可能不會有重大宣布

據半島電視台指出，美國歷屆總統會利用電視演講，向國民解釋國家當前面對的危機，或者宣布新政策，但川普這次恐怕並不會有重大政策宣示。因為白宮已暗示，川普這次講話將類似於國情咨文報告，勾勒他對國家的願景。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）先前曾說：「他將談論過去11個月的成就。所有他為了讓國家重回偉大所做的事，以及他未來三年持續要向美國人民兌現的事。」

半島電視台另分析，今年美國與委內瑞拉緊張升級，但川普不大可能在演講宣布對委內瑞拉的軍事行動。

出版時間：9:36

