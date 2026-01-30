新／川普怒升關稅到25％！韓急派員協商 閉門談1小時結果曝光

國際中心／游舒婷報導

因為南韓國會遲遲未通過和美國達成的協議，川普氣到宣布將南韓的關稅從15％提回至25％，南韓看情況不對，緊急派員前往美國進行協商，根據《韓聯社》最新消息指出，韓美尚未就關稅達成協議。

川普不滿韓國國會遲遲不通過協議，喊話把關稅調回25%。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

川普稱，2025年7月30日他和南韓總統李在明達成對兩國有利的協議，同時在三個月後訪韓期間重申這些條款，但韓國國會至今沒有動作、未批准相關協議。川普進一步表示，因為韓國未遵守韓美之間的協議，於27日宣布，決定將汽車、木材、醫藥品，以及所有相互關稅從15％調回至25％。

南韓得知消息後，馬上在當天舉行緊急會議，並派產業通商部長官金正官前往美國進行協商，韓聯社報導指，金正官在29日當天下午5時許抵達美國，並會見美國商務部長霍華德·盧特尼克，結束一個多小時的討論後，金正官接受採訪時指出，雙方尚未得出結論。

報導表示，金正官在協商中表明，韓方將推進雙方達成的協議，希望不要讓美國誤會，後續協商結果如何，還待觀察，而外界普遍認為，川普宣布調回關稅，是要對韓國施壓。

