新／川普揭露美軍夜襲委內瑞拉 稱成功逮捕馬杜羅

翻攝美國白宮直播





美國總統川普在美東時間上午11點，也就是台北時間凌晨0點，在佛州海湖莊園召開記者會，首度對外完整說明美國對委內瑞拉發動軍事行動的經過。他表示，在其指示之下，美國武裝部隊於前一晚深夜至清晨，對委內瑞拉首都加拉加斯展開大規模軍事行動，從空中、陸地與海上同步突擊，形容這是自第二次世界大戰以來「前所未見的攻勢之一」。

川普指出，此次行動鎖定加拉加斯市中心一處戒備森嚴的軍事要塞，目標是將他口中的「非法獨裁者」尼古拉斯．馬杜羅繩之以法。他強調，美軍動用壓倒性的軍事力量，在極短時間內癱瘓委內瑞拉的軍事能力，並在夜間行動中成功逮捕馬杜羅及其妻子西莉亞．佛洛雷斯，過程中未造成任何美軍人員傷亡，也沒有損失任何軍事裝備。

川普表示，行動期間加拉加斯幾乎全面停電，這是美方掌握的「專業技術」所致。他形容那是一個「黑暗而致命的夜晚」，並稱這次行動是美國歷史上最震撼、最有效、也最能展現軍事專業能力的行動之一。他並將此行動與過去擊殺伊朗將領蘇萊曼尼、突襲殲滅ISIS首腦巴格達迪，以及「午夜鐵鎚行動」摧毀伊朗核設施等軍事行動相提並論，強調這些行動均在無失誤情況下完成。

川普指出，馬杜羅夫婦已在紐約南區聯邦法院遭到起訴，指控其長期主導所謂「毒品恐怖主義」，透過名為「太陽卡特爾」的犯罪網絡，向美國輸送大量致命毒品，造成無數美國人死亡。他表示，兩人目前已被美方控制，將送往紐約或佛羅里達接受審判，相關證據「令人震驚」。

在後續安排方面，川普表示，美國將暫時接管委內瑞拉，直到完成一個安全、正當且審慎的權力移交。他強調，美方不會倉促讓新的政權上台，以免重演多年來的動盪與悲劇；在完成過渡之前，美國將實質負責治理，並已為必要時發動第二波、甚至更大規模的軍事行動做好準備。

川普也提到，委內瑞拉石油產業長期崩潰，產出遠低於其潛在能力，美方將引進美國大型石油公司，投入數十億美元修復石油基礎設施，同時維持對委內瑞拉的石油禁運措施。他表示，美國在西半球的主導地位不容質疑，這次行動也是對所有威脅美國主權與人民生命者的明確警告。

這場談話在海湖莊園舉行，現場包括國務卿馬可·盧比奧、國防部長皮特·赫格塞斯、參謀長聯席會議主席丹·凱恩將軍、白宮中東問題特使史蒂夫·威特科夫，以及聯邦調查局（FBI）局長卡什·帕特爾在旁聆聽。川普發言結束後，隨即由國防部長赫格塞斯接續說明相關軍事細節。

