新／川普與習近平再通話！聚焦台灣及烏克蘭議題

新華社報導，中國國家主席習近平於11月24日晚間與美國總統川普進行電話通話。此次對話延續了上月兩位領導人在韓國釜山會晤的積極氛圍，雙方就中美關係的發展方向、核心議題以及區域熱點問題交換了意見。

聚焦中美關係穩健發展與合作前景

習近平在通話中指出，釜山會晤為中美關係的航向校準並注入動力，向世界傳遞了積極信號。他強調，釜山會晤以來，中美關係總體呈現穩定向好的趨勢，廣受兩國及國際社會歡迎。習近平重申「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐驗證的常識，而「相互成就、共同繁榮」是可見的實景，呼籲雙方保持現有勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠的態度，致力於擴大合作清單並縮小問題清單，以期為中美關係開創新的合作空間，造福兩國乃至全球人民。

習近平重申台灣問題堅定立場

在討論中，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分。他指出，中美兩國曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應共同維護好二戰勝利成果。

川普對此讚揚習近平是偉大的領導人，並對兩位元首在釜山的會晤感到非常愉快。川普完全贊同習近平對兩國關係的看法，並表示雙方正在全面落實釜山會晤所達成的重要共識。他同時指出，中方在二戰勝利中發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

烏克蘭危機：中方呼籲和平解決

兩國元首也觸及了烏克蘭危機的議題。習近平強調，中方堅定支持一切致力於和平的努力，期盼各方能持續縮小分歧，早日達成一個公平、持久且具有約束力的和平協議，從根本上解決這場危機。

