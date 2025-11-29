新／川普：拜登任內非親自簽署的文件作廢 外媒急向白宮查證

國際中心／游舒婷報導

美國總統川普（Donald Trump）在自家社群Truth Social發文批評，拜登任內使用「自動簽名機」，且進一步宣布，只要是拜登任內，不是由拜登親自簽署的行政命令和文件，即日起將不再有任何法律效力、全數作廢。外媒指出，目前並不清楚川普指的是哪些命令，也不清楚他是如何判定文件是否由拜登親手簽署，《ABC News》已向白宮詢問相關說法。

川普、拜登（組合圖／翻攝自白宮、拜登臉書）

川普在社群的貼文中稱，拜登周圍的激進左派早早奪走他總統的職權，稱利用自動簽名機簽署的文件是非法的。川普說，「我在此取消所有行政命令及其他任何並非由拜登親自簽署的文件，因為操作自動簽名機的人做法是非法的。喬・拜登並未參與自動簽名機的程序，而如果他聲稱有參與，他將面臨偽證罪指控。」



拜登發文。（圖／取自truthsocial）

根據《ABC News》報導，川普主張操作自動簽名機的人是「違法行為」、並多次批評拜登使用自動簽名機，今年六月，他聲稱拜登團隊以自動簽名方式推行「激進政策」，並要求司法部與白宮調查拜登任內的「精神狀態」。不過，美國司法部法律顧問辦公室過去已明確指出，自動簽名機可合法用於總統簽署法案。

拜登當時回應：「我在任內所有的決策，包括赦免、行政命令、法案與公告，都是我親自決定的。任何否定這點的說法都荒謬且不實。」事實上，川普過去也承認自己使用過自動簽名機，但表示僅用於「一些瑣碎事項」，而不像拜登，用它來簽署赦免等重要決定。

