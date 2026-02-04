新／工地半夜施工？北市警埋伏秒逮2慣竊

台北市警方日前深夜巡邏發現一部可疑車輛，而旁邊工地竟傳出可疑的聲響，警員埋伏後果然逮捕２名正在行竊的犯嫌。（圖／翻攝畫面）





北市警方日前深夜於汀洲路巡邏時，發現一部可疑小貨車車窗未關，本想聯絡車主，未料卻發現車牌與車身不符，車牌主人更遠在桃園，此時旁邊工地竟然出現詭異聲響，警方埋伏觀察，發現有2名可疑男子正從工地竊取砂輪機等器械，當場遭逮捕，2人供稱因缺錢花用才會下手行竊，警方訊後依竊盜罪嫌移送北檢偵辦。

去年12月底，北市政府警察局中正第二分局思源街派出所員警，於深夜時段執行巡邏勤務時，巡經中正區汀州路一帶見一輛自小貨車副駕駛座車窗未關，欲聯繫車主之際，員警機警發現車身與號牌明顯不符，驚覺該車係懸掛失竊車牌。

嫌犯竊取工地內的器械。（圖／翻攝畫面）

經員警於周邊巡視查看，在旁之工地無夜間施工，卻傳出金屬碰撞及建材搬運聲響，研判工地內有異狀，便於現場埋伏，當李姓男子等2人手持數大袋物品搬運上車時，立即上前盤查逮捕，並查扣砂輪機、電動起子、壓接機等贓物。

經查李、曾2人均有多筆毒品、竊盜等前科，2人供稱因為缺錢花用才會下手行竊，因為自己的車已被註銷牌照，才會去偷車牌來懸掛，警方訊問後依違反刑法竊盜罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

