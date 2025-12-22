新／巴布亞紐幾內亞6.6地震！

生活中心／巫旻璇報導今（22日）清晨全台最低氣溫出現在苗栗公館，僅12.6度。隨著東北季風逐漸轉為偏乾，北台灣天氣型態轉為多雲，不過北海岸及東半部地區仍有局部短暫降雨機率。中央氣象署提醒，這波冷空氣影響最明顯的時段，將落在週四（25日）耶誕節夜間至週五（26日）清晨，中部以北低溫可能下探至13至15度，民眾外出應留意保暖。此外，週三起更強一波東北季風南下，氣象粉專「林老師氣象站」也指出，這波冷空氣條件有利降雪發生，不僅高山降雪機率提高，影響範圍也將擴大，降雪時間同樣有延長趨勢。

民視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話