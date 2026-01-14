新／年前憾事！31歲女陳屍車內 路人嚇壞急報案

新北一名31歲曾姓女子陳屍車內。（圖／東森新聞）





年關將近驚傳憾事！新北市一名31歲曾姓女子，被發現陳屍在車內，路人發現異狀，發現曾女叫喚無反應，趕緊報案。警方初步排除有外力介入，詳細狀況仍在調查當中。

案發在今（14）日下午16時許，警方接到民眾報案，有一輛轎車停在中和區員山路一帶許久，懷疑駕駛是否身體不適。員警到場時，發現曾女倒臥駕駛座上無呼吸心跳，明顯死亡。

警方在現場拉起封鎖線，勘查發現轎車外觀完整，車內也無打鬥痕跡或外力介入跡象，初步排除他殺嫌疑，已依規定通知家屬，並報請檢方相驗，要來釐清曾女確切死因。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

