新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援

警方衝誠品內搜索。（圖／東森新聞）





捷運隨機攻擊事件後，誠品南西商圈最新畫面曝光，警方抵達現場後立即展開搜索行動。畫面中可見，警用機車一停妥，員警立刻下車狂奔進入百貨，全程幾乎未停留。

警方密錄器拍下，當時百貨內民眾因突發狀況驚慌失措，紛紛往出口方向逃離，與此同時，員警卻與人群方向相反，逆向衝上手扶梯進入賣場內部，逐層進行搜索與清查，確認是否仍有嫌犯或潛在危險。

警方衝誠品內搜索。（圖／東森新聞）

警方逆向衝上手扶梯搜索。（圖／東森新聞）

回顧案情，張文19日當天下午先在市區多處縱火，隨後於傍晚進入台北車站，於站內丟擲煙霧彈製造混亂。一名57歲余姓男子見狀上前試圖制止，卻遭張文持刀攻擊，倒地後送醫搶救仍不治。

廣告 廣告

晚間張文再轉往捷運中山站一帶犯案，於路口及百貨周邊丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，造成多名路人受傷，其中一名37歲機車騎士傷重不治，張文最終進入百貨公司後墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷，警方持續釐清完整犯案動線與相關責任。

更多東森新聞報導

高鐵椅可拆下當盾牌？他實驗成功 官方證實了

張文「三分頭」穿迷彩照曝！ 在成功嶺受志願役新訓

張文53瓶汽油彈購買來源曝 蝦皮發聲：均依法可販售

