新／張文加密筆電成功還原！硬碟內容曝光

1219事件的主角張文，有系統預謀犯案，張文在執行計畫過程中燒毀自己的筆電已被檢警破解，內容和雲端存放的計畫相符合，也有許多鄭捷的搜尋紀錄。（圖／東森新聞）





1219北捷無差別攻擊事件震撼全台，事發後雖然張文墜樓不治身亡，但警方初步掌握張文早有預謀，而張文縱火燒毀租屋處的筆記型電腦，硬碟也已還原，據悉硬碟內容與存放雲端的計畫相吻合，也確認有搜尋鄭捷的相關紀錄，今天下午北檢將召開偵結記者會說明案情。

事發後警方勘驗張文所持2台平板，其中最早被破解的平板，內容僅有與房東的通訊內容，另一台iPad 雖然一度破解遇阻，但最終仍遭破解，內容也並無特別之處，被認為是平常外出使用的工具。

廣告 廣告

警方在其雲端發現相關的作案計畫後，也將重點放在張文租屋處遭燒毀的筆記型電腦，據悉警方也已順利還原硬碟內容，確認雲端上的內容與硬碟內的相符合。北檢預計下午2時許，對外召開記者會說明偵查結果。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿