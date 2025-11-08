新／強降雨致路基流失！台鐵支線「全區間停駛」影響時間曝光
平溪線受近日強降雨影響，造成三貂嶺=大華間（K2+100）邊坡滑動，擋土牆出現位移的現象，台鐵公布即日起，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。
台鐵公告，除了三貂嶺=大華間（K2+100）外，嶺腳=望古間（K9+820~920）也出現路基流失，由於短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。
公路接駁措施如下：
1. 接駁車停靠「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」等站，折返行駛。
2. 瑞芳開車時間：07:10、09:10、14:00、16:00、18:00
3. 菁桐開車時間：08:10、10:10、15:00、17:10、19:00。
台鐵表示，旅客可透過官方網站、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888）或就近車站查詢最新列車資訊。
更多東森新聞報導
今輪尾數6、7！普發一萬登記人數破330萬 4情況恐入帳失敗
鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝
用戶大崩潰！中信ATM沒吐錢「顯示扣款」官網急公告
其他人也在看
日本電車鐵軌「燒起來了」 大火濃煙狂竄！畫面曝光
日本電車鐵軌「燒起來了」 大火濃煙狂竄！畫面曝光EBC東森新聞 ・ 15 小時前
洗衣機驚見蝙蝠母子作客 新北動保夜間救援助返自然
新北市土城區一位民眾日前準備洗衣時，發現洗衣機內的洗衣球上竟然趴著一隻小蝙蝠。立即通報新北市政府動物保護防疫處，動保處前往現場後，才發現原來不只一隻小蝙蝠，而是一對「蝙蝠母子」，蝙蝠媽媽緊護著尚未獨立的小蝙蝠。經獸醫檢查無大礙後，兩隻蝙蝠在夜間被安全野放回原棲地。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
平溪線全線停駛！台鐵：明年1/30前採公路接駁
[Newtalk新聞] 平溪線因受強降雨影響，短期內路線無法修復，對此，台鐵今(7)日宣布，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳－菁桐採公路接駁，一天5班車折返。 台鐵表示，造成三貂嶺－大華間邊坡滑動，擋土牆有位移之虞，且嶺腳－望古間路基流失，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳－菁桐採公路接駁。公路接駁措施如下： 1. 接駁車停靠「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」等站，折返行駛。 2. 瑞芳開車時間：07:10、09:10、14:00、16:00、18:00 3. 菁桐開車時間：08:10、10:10、15:00、17:10、19:00 另外，台鐵提醒，旅客可透過官方網站、24小時旅客服務電話或就近車站查詢最新列車資訊。查看原文更多Newtalk新聞報導70歲長輩能回春？減重醫揭哈佛「逆時鐘研究」：大腦逆齡的4大關鍵桃園富岡鐵道藝術生活節11/22登場！台鐵加開「藍皮解憂號」列車新頭殼 ・ 1 天前
表面理性其實超感性！4星座男最容易「被氛圍帶走」 天蠍一動情就藏不住
別被外表騙了！有些星座男雖然看起來穩重冷靜，其實內心情感豐沛，一旦陷入曖昧氣氛，理智就會暫時「下線」。以下4個星座男，看似理性，其實最容易被情緒與氛圍牽動。姊妹淘 ・ 8 小時前
平溪線停駛至115年1月30日 瑞芳至菁桐公路接駁
（中央社記者黃巧雯台北7日電）台鐵平溪線日前因豪雨傳出災情，且邊坡有持續滑動情況。台鐵公司今天宣布，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳至菁桐採公路接駁。中央社 ・ 1 天前
前所未見！老鼠異常「凶暴行為」被拍下 科學家憂：恐爆瘟疫
德國研究團隊在蝙蝠棲地架設夜視攝影機，罕見拍到溝鼠直立後腿、以尾巴平衡並撲抓飛行蝙蝠的畫面，共記錄30次獵食、13次成功。專家警告，老鼠與蝙蝠皆為病媒，兩者接觸恐增加跨物種傳播風險，除了瘟疫問題，也可能威脅當地蝙蝠族群生態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【教育新訊】百場適性活動開跑 新北打造孩子「適性幸福」之路
為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局今（7）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。鏡新聞 ・ 13 小時前
【教育新訊】連十年全國第一 新北推動友善校園
十年不間斷，新北再奪第一!教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。鏡新聞 ・ 11 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 南北館菜市場感受在地人文
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）文化部長李遠今早前往宜蘭縣視察「百大基地」宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，也看到豬肉攤商正在整理新鮮豬肉，還嘗到古早味草仔粿，李遠直說感動到眼淚差點掉下來。中央社 ・ 12 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒獎學金 20學子獲肯定傳承服務精神
記者黃秋儒／台北報導 台北市新聞記者俱樂部8日於台大校友會館舉行113學年度會員子女…中華日報 ・ 11 小時前
雲林肉品市場開市後第二天 首隻豬均價102元成交
全國豬隻昨天恢復開賣，雲林肉品市場開市首日拍賣成交價每公斤98.92，今（8）逢假日，原冷凍廠商不會進場，但考量庫存陸續進場。早上首頭豬以每公斤102元拍出。市場總經理黃加安表示，價格波動在預估的3%，屬於合理範圍。全國豬隻恢復拍賣屠宰進入第二天，雲林肉品市場原本週六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約自由時報 ・ 12 小時前
GDP上看6%但內需仍冷？ 大巨蛋火腿名店熄燈
又有一間名店熄燈！位在台北大巨蛋美食街，一間知名火腿三明治店，宣布11/18日收攤，還有東區一間經營10年的知名咖啡廳也結束營業，隨著出現收店潮，顯示內需市場疲軟，雖然在AI題材推升下，今年GDP上看6%，但台經院示警，明年恐怕腰斬到只剩下3%。 #收店潮#大巨蛋#火腿名店熄燈#GDP東森新聞影音 ・ 12 小時前
高中與國外學校合作線上教學 累計488校次參與
（中央社記者陳至中台北8日電）教育部推動國內高中與國外學校合作線上教學，拓展學生的國際視野、語言能力及多元文化素養，從110學年度至今，已有488校次參與。中央社 ・ 11 小時前
平溪線明年1月底前停駛！ 估影響3萬人次 改公路接駁
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間折返行駛，不過一天只有5個班次，對此有遊客抱怨，錯過一班就要...華視 ・ 5 小時前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
桃園市 / 綜合報導 台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業者也擔心接駁車班次不多影響遊客觀光意願。對此，台鐵表示停駛期間99天，估影響約3萬人次，沿線主要景點，包含十分、平溪等仍可透過公路接駁車前往。 在天燈上寫下願望，雙手一放，天燈飛上空中照亮夜空，在平溪放天燈吸引國內外遊客慕名體驗，有不少遊客甚至專程搭火車旅遊，但近期受暴雨影響....。 台鐵平溪線受到強降雨影響，造成邊坡滑動，軌道底部幾乎被掏空，樹木和電線桿也東倒西外，擋土牆也有位移的狀況，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛。遊客說：「如果是老人家或是小朋友要來玩，可能不方便喔。」十分老街業者說：「火車沒有走，遊客就比較少，生意比較沒那麼好。」不少民眾直言，旅遊計畫因交通受到影響，因為平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古嶺腳等站，折返行駛。十分老街業者說：「影響確實是滿大的，因為畢竟我們還是會有很多人都是會坐火車上來，坐火車的話畢竟我們一天每個小時都有一班，所以這樣子就差很多了，接駁車沒有開到那麼晚，所以散客也是會很早就離開十分了。」業者擔心，人潮少了錢潮也進不來，因為目前規劃的接駁車，一天只有5個班次，而台鐵預估，停駛期間99天約影響約3萬人次，車站，針對民眾擔憂，台鐵表示，為了確保行車安全改採公路接駁，沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，安全第一。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
接見友邦駐聯合國代表 管碧玲籲理念相近國家共同守護海洋民主價值
海洋委員會主任委員管碧玲7日在高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動與國際法秩序等議題深入交流，強化對台灣海洋治理經驗的了解與未來合作的可能。管碧玲表示，雖被海洋分隔，但同為海洋國家，彼此以真誠的友誼與共同的價值緊密連結，並感謝三位大使長期在聯合國與多邊場合為台灣仗義發聲，展現理念相近國家的堅定支持。中時新聞網 ・ 11 小時前
睽違兩週！ 市場「溫體豬」開賣 豬肉攤一早買氣旺
禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買得到溫體豬了，大家最關注的價格有漲嗎？肉有變很肥嗎？請記者林荷容帶我們到市場看看。 #禁宰令解除#溫體豬#市場買氣旺東森新聞影音 ・ 12 小時前
停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡
（中央社記者陳至中台北8日電）國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。中央社 ・ 12 小時前
平溪線地基崩塌全線停駛到明年1月 颱風恐挾豪雨光復居民憂心
基隆興隆路發生山崩，大塊石頭卡在半山腰，樹木被壓倒且根部裸露在外，導致道路交通受阻，工程人員已拉起封鎖線。此次山崩不僅影響交通，也造成自來水管線受損，41戶民眾無水可用，目前以水車應急，預計11月9日上午才會進行修復。同時，台鐵平溪線因豪雨導致地基崩塌，鐵軌歪七扭八，鋼筋外露，全線停駛至少到明年1月底，目前接駁車以當地居民優先，影響旅客出行便利性。TVBS新聞網 ・ 35 分鐘前
張麗善指6公斤以下食品可免輸入查驗 防檢署急澄清
雲林縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供個人自用，依食安法規定，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗；對此，農業部動植物防疫檢疫署澄清，只要是自國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因為用途或數量而有豁免。自由時報 ・ 11 小時前