新／彎道濕滑奪命！新北騎士遭貨櫃車輾壓「受困車後軸」慘死

記者陳佳鈴／新北報導

一輛大型貨櫃車行經濕滑彎道時，與一名機車騎士發生碰撞，騎士連人帶車倒地，當場被壓在貨櫃車後軸底下，畫面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）

新北市瑞芳區今（6）日下午傳出一起死亡車禍！楓子瀨路附近山區路段，一輛大型貨櫃車行經濕滑彎道時，與一名機車騎士發生碰撞，騎士連人帶車倒地，當場被壓在貨櫃車後軸底下，畫面怵目驚心。

今(6日)下午天候不佳，路面濕滑，加上該處為彎道，事故發生後現場散落破碎車殼與物品，機車倒臥路中，騎士倒在貨櫃車後方輪軸處，動彈不得，救護車及消防隊陸續趕抵，援人員以破壞工具開闢救援空間，終於成功將騎士救出，送醫前已無生命跡象，經急救仍宣告不治。

事故發生後現場散落破碎車殼與物品，機車倒臥路中，騎士倒在貨櫃車後方輪軸處，動彈不得。（圖／翻攝畫面）

警方指出，事發約在下午3時許，貨櫃車往雙溪方向行駛，疑因視線不佳或角度死角，與同向機車發生碰撞，詳細肇事原因仍待交通組進一步釐清。

