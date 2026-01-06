新！彰「姊弟爭」落幕 謝典林：不選縣長！ 不利謝衣鳯選情？

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣長選舉，國民黨將上演姊弟之間的矛盾嗎？國民黨立委謝衣鳯，上週(12/28)突然宣布，將投入國民黨彰化縣長初選，昨(6)日週刊爆料指出，她的親弟弟、彰化縣議會議長謝典林，其實也有意爭取參選縣長，但因為又要防止議長的位置、被副議長許原龍搶走，所以一直沒有鬆口，後來被謝衣鳯搶先一步。對於這個傳聞，謝衣鳯回應，表示相信「謝議長」會做出最好的選擇。 謝典林則表示，他會繼續競選縣議員和專心在議長職位。 而有分析指出， 除了 彰化縣似乎上演家族內鬨，還有其他一共五個藍營執政縣市，可能面臨「掉棒危機」，包括傳統上的藍營票倉新竹縣和花蓮縣，都可能面臨藍營分裂； 以及 藍白合的重點選區，宜蘭縣和嘉義市。

彰化縣議會議長謝典林說：「沒有說誰要讓誰，這幾年也沒有合作。」就在藍營彰化縣長選戰話題滿天飛之際，彰化縣議會議長謝典林出面，講起已宣布參選的親姊姊謝衣鳯，界線畫得很分明。傳出12月底謝衣鳯突然宣布參選，讓家族相當意外。

立委(國)謝衣鳯說：「國民黨中央不論是過去的朱主席，或者是現在的鄭主席，那黨內的高層都曾經表示，希望我能夠參選彰化縣的縣長。」彰化縣議會議長謝典林說：「他要不要選縣長要問他，高層有沒有鼓勵他也要問他，我怎麼回答。」

謝衣鳯在去年12月底表態，有意角逐彰化縣長，但他的弟弟謝典林是彰化縣議會議長，如果縣長議長都是謝家人，恐怕難以被地方所接受。地方上盛傳，就是這個原因，讓謝典林遲遲沒鬆口是否跟姊姊打對台爭取縣長提名，想以退為進保住議長寶座。但後來除了被姊姊搶先宣布參選之外，彰化縣副議長許原龍還積極拉攏議員，劍指議長大位，並全力替謝衣鳯助選。

彰化縣議會議長謝典林說：「初選到底要不要參與？重大宣布就是一定要做問答，即使不是參與者也會做，有參與也要做，提高大家能見度。」姐弟合嗎？不合是因為小孩子的事情，姊弟倆隔空喊話，但其實兩人早在上週五就曾公開同台。

出席活動並肩而坐，卻完全零互動。立委(國)謝衣鳯說：「那當然對於謝議長未來是否職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，我相信他會做出最好的選擇。」只講「議長」不說「弟弟」。

而藍營各縣市提名進度緩慢推進，有分析指出，年底大選，藍營可能有五個執政縣市面臨「掉棒危機」，包括傳統上被視為藍營優勢選區的新竹縣和花蓮縣，首先新竹縣，雖然林思銘宣布退出，仍有徐欣瑩陳見賢二搶一；花蓮縣國民黨內和泛藍多人表態。兩個傳統鐵票倉，被認為可能有分裂危機。

另外，宜蘭縣和嘉義市，都是藍白合重點區域，民眾黨已提名人選。最後就是彰化縣，，一度可能上演家族內鬨，後來謝典林表態繼續競選議員和議長。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說：「彰化最撲朔迷離，民進黨提名但有波折，看誰整合效果最成功不只縣長還有議長，新竹花蓮藍內鬨花蓮爭議，比較可能國民黨內部自己擺不平多重參選，可能是鍾東錦模式無黨籍，五個縣市的共同現象國民黨提名無法擺平。」

針對藍營2026提名議題，國民黨組發會主委李哲華表示，先授權地方協調，如果地方協調不成，再由國民黨中央處理，以內參民調，希望「以協調代替初選」。但如果真的走到初選這一步，就會依照既有公職人員提名辦法，採3成黨員7成全民調。

李哲華也表示，其中，攸關藍白合的縣市，國民黨預計2月確定人選，3月進入整合程序。而倒是傳統上的綠營優勢選區南台灣三縣市台南高雄屏東，藍營已完成提名，三人都是再戰，國民黨主席鄭麗文更多次喊出翻轉南台灣。2026地方大選，是賴政府執政後第一場地方選舉，也是藍白合試金石，自然牽動2028總統立委選舉局勢。

