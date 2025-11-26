新／快4小時滅不了！香港大埔宏福苑惡火延燒 多棟高樓陷火海釀4死3傷

編譯林浩博／綜合報導

香港北部的大埔區，26日突發高樓社區大火，火勢吞沒多棟公寓大廈，形成的濃濃黑煙直竄天際，目前大火未滅，消防單位仍在與惡火搏鬥。據港媒報導，這場回祿之災釀成至少4人喪命、3人受傷，當中兩名傷者情況危急。

香港宏福苑大火，可見橘紅火勢延著棚架向上蔓延。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

香港宏福苑大火，網路流傳照片可見，屋內火光熊熊，十分嚇人。（圖／Threads@striking_biking）

香港宏福苑大火，可見大片濃煙密布。（圖／翻攝自X平台 @BienPerez）

《香港01》報導，26日下午2時51分，大埔的宏福苑宏昌閣，其外牆的棚架失火，驚動多人報案。消防單位獲報出動一組搜救隊前去滅火，奈何火勢蔓延迅速，同社區的宏泰閣與宏新閣等公寓大廈也起火。

廣告 廣告

火警先於下午3時02分升為三級，再於3時34分升高為四級。據悉現場還傳出爆炸聲響，另根據網路流傳的照片，可見大火已燒至大樓頂樓，屋內熊熊火光，還有火焰噴出窗外，濃煙席捲半空。

報導指出，多位居民逃生不及而受困求助。截至下午5時，已有4人死亡、3人受傷，其中兩人受到嚴重收傷，情況危急。1名消防員殉職，香港消防處處長楊恩健趕赴醫院了解。醫管局也派出醫護人員到場救援。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

香港婦人高雄吃飯突病倒…4天後不治身亡！相驗結果出爐

鄭伊健日本演唱會突喊卡 主辦道歉稱「不可抗力因素」

星二代被目擊「街頭擺攤」！賣衣求生不見妻子陪伴 母女鬧翻近況曝

客死他鄉…香港婦人用餐突病發倒地！4天後不治身亡兒崩潰

