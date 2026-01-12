新／怕被美國轟？川普爆料「伊朗不想被痛擊」：已打電話聯繫白宮求談判

國際中心／彭光偉報導

美國於2025年6月轟炸伊朗後，總統川普短暫發表全國談話。圖片描述。（圖／翻攝自X平台 @The White House）

伊朗國內爆發大規模反政府示威，當局採取血腥鎮壓手段，引發國際強烈關注。美國總統川普（Donald Trump）對此發出嚴厲警告，將採取軍事行動。不過，川普於美國當地時間11日晚間在空軍一號上向隨行記者透露，伊朗方面已經主動聯繫美國，並提議展開談判。川普直言，伊朗當局「應該是厭倦了被美國痛擊」，因此希望透過協商緩解局勢。

根據《美聯社》報導，川普政府目前正與伊朗方面進行接觸，安排雙方會面的可能性。儘管伊朗釋出談判意願，川普仍語帶保留地警告，隨著伊朗國內死亡人數攀升以及政府持續逮捕示威者，美國不排除會先採取行動。川普強調：「我想他們（伊朗）已經厭倦了被美國痛擊（beat up），伊朗想要談判。」

美聯社引述人權組織的數據指出，長達兩週的全國性抗議活動已造成至少544人死亡，其中包括496名示威者與48名安全部隊成員，另有超過1萬600人遭到拘捕。由於伊朗當局切斷網路與通訊，外界難以精確掌握實際傷亡數字，外界擔憂在資訊封鎖下，伊朗安全部門內部的強硬派將會肆無忌憚地發動更血腥的鎮壓。

針對伊朗局勢，白宮內部知情人士透露，川普與國安團隊正在評估一系列應對方案，包括發動網路攻擊，甚至由美國或以色列發動直接軍事打擊。川普週日晚間面對記者提問時也證實：「軍方正在審視情勢，我們也在考慮一些非常強硬的選項。」對於伊朗揚言報復，川普更強硬回擊，表示若伊朗輕舉妄動，美方將以「前所未有的程度」予以重擊。

面對美國的威脅，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baagher Qalibaf）在國會演說中強硬反擊，將矛頭對準以色列與美國，宣稱若伊朗遭到攻擊，「被佔領的領土（指以色列）以及區域內所有美軍基地、中心與船艦，都將成為我們的合法目標。」這番言論在伊朗國會引發激動情緒，議員們甚至衝上講台高喊「美國去死」。

這波示威潮始於去年12月28日，最初是因為伊朗貨幣里亞爾（rial）崩盤，匯率貶至140萬里亞爾兌1美元，經濟在國際制裁下瀕臨崩潰，隨後抗議訴求迅速升級為挑戰神權統治的政治運動。儘管伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）試圖安撫民怨，但在週日播出的專訪中態度轉趨強硬，強調雖然政府應解決人民擔憂，但絕不容許暴徒摧毀社會秩序。

