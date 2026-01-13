新／性侵女兒348次！北捷前小隊長輕生亡

北市捷運警察隊前小隊長，遭親生女兒指控在未成年時性侵，去年初遭起訴的小隊長，前天在租屋處輕生亡。（圖／Pixabay）





前年北市一名捷運警察小隊長，遭女兒指控長期性侵達348次，後續還傳出他騷擾多名女警，案經士檢調查認定該小隊長自2010年起至2017年對尚未成年的女兒長期性侵將其起訴，不過前天，這名小隊長選擇走上絕路。

事發在前年，當時一名女子前往北市婦幼隊報案，案件曝光後該小隊長還一度想要申請提前退休，經過媒體披露後才被緊急喊停。

據了解這名小隊長交友廣闊，外務相當繁忙，與部分民代交情不錯，這名小隊長常常參加應酬，喝醉返家後對自己未成年的女兒伸狼爪，直到女兒上大學後，與朋友透露出這段過往，才在友人的陪同下前往婦幼隊報案。

案件曝光後該小隊長遭停職，去年初該小隊長被依對未成年者性交、權勢性交等348個罪嫌以起訴。未料本周日（11日），該小隊長突然在住處選擇輕生，同住前妻返家後才發現，昨天相驗結束死因為窒息，遺體已發還家屬。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

