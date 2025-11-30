新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫

社會中心／台北報導

被外界稱為「夜店大亨」的夏天倫，因與前妻的家務紛爭不斷，經常登上媒體版面。（圖／記者趙于瑩攝影）

知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。

台北市消防局指出，晚間6時16分接獲報案，指稱松山區某大樓地下室有人受傷。救護人員抵達後，發現一名約43歲男子左前臂有深度刀傷，右手臂與眼部腫脹，另外一名約33歲女子眼部遭擊中腫脹，兩人皆保持清醒。救護人員第一時間協助止血、固定傷勢後，將兩人送往馬偕醫院接受治療。

據了解，男子身分為北部知名夜店集團負責人「夏天倫」。他過去因經營夜店多年，被外界稱為「夜店大亨」。其私人生活曾因與前妻的家務紛爭登上媒體版面，當年離婚官司與財務糾紛一度引發社會關注，如今再度因意外事件成為焦點。

初步了解，夏天倫與女友步入地下室時，遭疑似 2 名男子持刀埋伏攻擊，犯嫌行兇後迅速逃逸。警方目前已調閱大樓內外監視器，掌握至少兩名可疑男子身分特徵，並循線追查其動機與可能的預謀性。

