新／才剛求婚成功！陳晨威、Julia火速登記 「緋聞女友現身」

陳晨威與Julia今（10）日現身戶政事務所登記結婚。（圖／翻攝自陳晨威IG）





中職樂天桃猿球星陳晨威日前大方認愛中信兄弟啦啦隊女孩啾啾（Julia），昨（9）日驚喜宣布求婚成功，小倆口進度神速於今（10）日現身戶政事務所完成結婚登記，陳晨威「緋聞女友」Juicy也在社群曬出與新娘合影，嗨喊「搶婚成功」。

Julia稍早在IG限時動態分享與陳晨威在萬華戶政事務所登記的畫面，只見她身穿白色長裙，頭戴珠花頭飾，手捧一大束粉紅色玫瑰花，陳晨威則穿著卡其色西裝，小倆口更相當登對，當場親吻放閃，而中信兄弟PS女孩經紀人乖姐也到場見證兩人幸福時刻。

陳晨威緋聞女友Juicy在社群分享與Julia搶頭紗的畫面。（圖／翻攝自JuicyThreads）

事實上，陳晨威與Julia昨日才傳出求婚成功的喜訊，如今時隔一日就完成結婚登記，速度十分之快，而陳晨威「緋聞女友」、富邦應援團團員Juicy也在社群分享與Julia搶頭紗的畫面，霸氣寫下：「搶婚成功？頭紗是我的了～不好意思喔，就是你們看到這樣！謝謝姊妹」畫面十分有趣。



