新一批愛潑斯坦案照片曝光：特朗普、克林頓入鏡

（德國之聲中文網）美國眾議院監督委員會的民主黨成員周五（12月12日）公布了一批未注明日期的照片，顯示已故性犯罪富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與一些知名人物互動，包括美國前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）和現任總統特朗普。這些照片僅是美國眾議院監督委員會從愛潑斯坦遺產管理機構收到的逾9.5萬張照片中的一小部分。

美聯社介紹，本次公布的照片與司法部即將被強制披露的案件檔案無關。特朗普政府下周將面臨公布相關檔案的最後期限。

這些照片沒有配文或背景說明。美國眾議院監督委員會的首席民主黨議員羅伯特·加西亞（Robert Garcia）表示，不會說明這些照片中的女性是否為受害者，但他補充說：“我們從第一天起就承諾會遮蓋任何可能導致對受害者造成傷害的照片或信息。”

民主黨人承諾在接下來的幾天或幾周內將持續公布照片，以向特朗普施壓，追究其政府早前在愛潑斯坦調查中拒絕公開文件的責任。

加西亞補充道：“特朗普現在必須將這些檔案向美國公眾公開，這樣真相才能揭曉，我們才能為幸存者爭取一點正義。”

特朗普：沒什麼大不了

特朗普在周五晚些時候表示他之前從未見過這些照片，並在橢圓形辦公室對記者說：“大家都認識這個人。他經常出沒於棕櫚灘，和所有人都有合照。”

特朗普還淡化了這些照片的重要性，他指出：“有成百上千人和他合過影。所以這沒什麼大不了的。我對此一無所知。”

涉及多名權貴名流

美國眾議院監督委員會的民主黨成員在周五早上最初公布了19張照片，之後又公布了約70張照片，均由愛潑斯坦的遺產管理機構提供。除了特朗普和克林頓以外，還涉及前特朗普顧問史蒂夫·班農（Steve Bannon）、美國前財政部長拉裡·薩默斯（Larry Summers）、電影導演伍迪·艾倫（Woody Allen）、前英國王子安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）、微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）和維珍集團的理查德·布蘭森（Richard Branson）。

這些照片還展示了性玩具，甚至還有一種印有特朗普卡通頭像和“我很大！”字樣的“特朗普避孕套”。

白宮譴責“選擇性發布”照片

有關特朗普的多張照片中有一張顯示，特朗普與六名女性合影，女性的面部已被遮擋。這些女性脖子上佩戴著類似傳統夏威夷花環的飾品。

另一張照片中，特朗普正在與一位金發女子交談，背景中可見愛潑斯坦。

白宮發言人阿比蓋爾·傑克遜（Abigail Jackson）指責民主黨“有選擇性地發布經過隨意遮擋的照片，試圖制造虛假敘述”，她強調：“針對特朗普總統的民主黨騙局已經被多次揭穿。”

