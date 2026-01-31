新一批艾普斯坦檔案又見安德魯身影 美國淫魔可能進過白金漢宮？

美國司法部1月30日公布最新一批已故富豪淫魔艾普斯坦檔案，其中有英國前安德魯王子四肢跪地，趴在一名躺在地上的女性上方的照片。翻攝英國廣播公司／美國司法部



美國司法部30日公布最新一批已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，其中包括數張照片，顯示已被英國王室收回所有頭銜的前安德魯王子，四肢跪地，趴在一名躺在地上的女性上方，醜態再現。

新一批檔案又見安德魯身影

英國廣播公司報導，在其中2張照片中，可以看到安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）撫摸該名身分不明且穿著整齊的人士的腹部，在另一張照片他則直視鏡頭。

照片並未提供背景資訊，目前尚不清楚拍攝的時間與地點。

先前已因性醜聞飽受譴責的安德魯，無疑地將再度因檔案公開而面臨更多壓力與批評。

淫魔與「公爵」的往來電郵

同日公布的另一批電子郵件還顯示，艾普斯坦曾邀請安德魯與一名26歲的俄國女子共進晚餐。這些訊息往來日期為2010年8月，也就是艾普斯坦承認誘姦未成年人罪名後的兩年。

2010年8月11日與12日，艾普斯坦與一個帳號名稱為「公爵」（The Duke）往來的電郵顯示，他想介紹「A」（疑為安德魯）給一名26歲的俄國女子，艾普斯坦還暗示，對方「或許會喜歡和她共進晚餐」，且該女子將於當月在倫敦。

「公爵」回覆稱，他將待在日內瓦「直到22日上午，但會很高興見到她」，隨後詢問：「她會帶你的口信來嗎？請把我的聯繫方式給她，讓她聯繫我。」他還詢問艾普斯坦是否「還有其他關於她的資訊可能是有用的？」

艾普斯坦回覆：「她26歲，俄國人，聰明、漂亮、值得信賴，是的，她有你的電子郵件地址。」

BBC表示，無法獨立核實這些電郵，已聯繫安德魯要求置評。他曾多次否認有任何不當行為。

美國司法部30日公布300多萬頁文件、2000多段影片與18萬張影像，除了安德魯的相關照片及電郵，還有提及微軟創辦人比爾蓋茲的電郵。艾普斯坦在電郵中聲稱，這位前世界首富曾和「俄羅斯女孩」性交後染病。

艾普斯坦被控在佛州向一名14歲少女買春，2008年被定罪，並於2010年7月服刑完畢。他與疑為安德魯的「公爵」往來電郵，時間點就在艾普斯坦出獄約一個月後。

新爆點：淫魔進過白金漢宮？

另外，最新公布的檔案中，還有一段日期為2010年9月27日，艾普斯坦與「公爵」的電郵往來。艾普斯坦寫道他在倫敦，並補充說：「你希望我和（人名被遮蔽）什麼時候過去，我們也將需要／擁有私人時間」。

「公爵」回覆：「我正要離開蘇格蘭，應該在晚間6點前抵達。我到那邊後會打給你，如果你能給我一個電話號碼的話。或者我們可以在白金漢宮共進晚餐，那裡隱私性高得。A。」

艾普斯坦回覆：「麻煩選白金漢宮。」

另一份2020年的文件則是美國當局的一份正式協助請求，要求詢問安德魯，因為他們認為「安德魯王子可能是某些進行中相關調查事件的目擊者，和／或參與者」。

他們表示，書面證據「揭露相關資訊顯示安德魯王子知悉，艾普斯坦女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）招募女性，與艾普斯坦及其他男性進行性行為」，且「有證據顯示安德魯王子曾與一名艾普斯坦的受害者發生性行為」。

該信函還提到：「安德魯王子目前並非調查目標，且美國當局迄今尚未收集到他違反美國法律的證據。」

安德魯多次否認所有與艾普斯坦相關的不當行為，表示他沒有「看到、目擊或懷疑任何後來導致其被捕與定罪的那類行為」。

安德魯曾被女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控，在青少年時期被他性侵，朱弗里指控遭艾普斯坦人口販運。朱弗里不幸於去年4月輕生。

安德魯始終否認這些指控，卻在2022年支付一筆和解金給他聲稱從未見過面的朱弗里，以解決一起民事性侵訴訟。

另一新看點：安德魯前妻與淫魔好交情？

最新公布的檔案另有驚人之處，包括疑似安德魯前妻佛格森（Sarah Ferguson）與艾普斯坦之間的電郵，顯示她與艾普斯坦也有交情。

一封日期為2009年4月4日的郵件署名為「愛你的，莎拉（佛格森），紅髮女子！！」，內容寫道：「哈囉傑佛瑞（艾普斯坦），我幾小時後會在（佛州）棕櫚灘降落，有沒有可能在我短暫停留期間快速喝杯茶……」

郵件接著討論佛格森的公司「母親軍團」（Mother's Army）的構想，她在電郵中稱呼艾普斯坦為「我親愛、卓越且特別的朋友傑佛瑞，你是個傳奇，我為你感到驕傲」。

這封電郵發送時，艾普斯坦正處於居家監禁中。

在2009年8月的另一次電郵往返中，佛格森和艾普斯坦討論「我的莎拉•佛格森品牌」，並感謝這位億萬富豪「成為我一直想要有的哥哥」。

這些郵件並未顯示有任何不當行為。BBC已聯繫佛格森尋求回應。

美國國會參眾兩院去年11月中無異議通過法案，要求司法部必須在30天內公布所有檔案。最新一批公布的檔案，已過了法案規定的公布截止期6週。許多文件都被大量遮蔽，部分檔案的頁面甚至完全被塗黑。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

