新／把女兒活活餓死！中檢起訴台中冷血虎媽、幫手父

台中一名冷血虎媽，長期將女兒囚禁在房間、浴室內，僅以少量食物餵食維持女兒生命，女兒最終被遺棄在屋內3日活活餓死，中檢今天起訴冷血母和協助的父親。（圖／東森新聞）





台中一名詹姓母親，自2023年起強迫女兒休學，甚至還用電線綑綁住門鎖，將女兒拘禁在房間、浴室長達2年之久，這段期間女兒不僅未曾飽餐一頓，去年九月間母親明知女兒未用餐，逕自認定女兒已死亡，將虛弱的女兒棄置在浴室內長達三天之久，最終女兒因長期營養不良慘死直到遺體發臭，母親還冷血清理，最終丈夫發覺異狀報警案件才曝光，台中地檢署今天以刑法第302條私行拘禁致人於死罪、以幫助加重私刑拘禁等罪，分別對詹母和陳姓父親提起公訴。

廣告 廣告

去年9月25日下午，台中大甲警方獲報，一名年僅21歲的陳女陳屍在浴室內，由於陳女「全身脫皮發黑、全身枯瘦、脫皮」死狀甚慘 ，經查原來陳女遭詹姓母親長期禁錮有2年之久。

檢警調查發現，詹母認為陳姓女兒居家清潔等生活習慣未達其要求，自 112 年1月間，就強行為女兒辦理高中休學手續，隨即以電線綑綁房門把手的方式，先將死者拘禁在住處1樓房間內，後續更進一步限縮範圍至房間浴室，使死者活動區域極度受限。

這段期間女兒僅能透過詹母所提供少量食糧維生，也因為長期處於營養不足狀態而日漸消瘦、體力枯竭。檢警查出，去年9月21日上午，詹母雖然發現，丟置在死者房間浴室門口的菜粥並未食用，敲門呼叫並未獲得回應。

詹母不加以查看就擅自認定女兒已死亡，離譜的是，過程中並未有任何施救、送醫措施，自21日起至 24 日止，均未再返回死者房間，女兒就獨自在房間浴室內孤立無援，終因長期饑餓與營養不良而導致多器官衰竭死亡。

直到年9月25日 凌晨，被告詹母為掩蓋犯行並防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線搬出遺體清理浴室，陳姓父親發現後才報警。檢方認定詹母手段兇殘，涉犯刑法第302條私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌提起公訴，另外陳姓父親則以幫助加重私行拘禁罪嫌起訴。

更多東森新聞報導

快訊／百人試吃活動驚傳一氧化碳中毒 多人急送醫

抓到了！冷血弒親狂砍蔥油餅雙親37刀 啃老兒廖聰賢新莊落網

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

