新／拒捕衝撞！中壢警轟12槍逮人 慣竊超狂前科曝

桃園中壢昨天深夜發生警匪追逐，短短在半年內犯下六起竊盜案的徐嫌再度偷車還撞警，警方開轟12槍追捕7公里後順利將人逮捕。（圖／翻攝畫面）





昨天深夜中壢發生警匪追逐，警方在偵辦竊盜案時於高鐵南路一帶發現竊嫌蹤影，隨即上前攔查，但卻遭竊嫌開車衝撞，過程中警方一度開12槍制止，竊嫌仍頑強一路逃竄，甚至還衝撞無辜騎士，最後警方狂追7公里後成功在平鎮區將其攔下逮捕，經查徐姓竊嫌過去半年內已犯下6起交通工具竊盜案，刑案前科更高達數十件(槍砲、傷害、毒品等)，警方訊後依竊盜、妨礙公務及公共危險罪移送，只是短短半年多次犯案的徐嫌均交保，這次警方也建請檢察官羈押，嚴防不定時炸彈再次犯案。

警方與竊車徐嫌發生衝撞。（圖／翻攝畫面）

事發在昨天深夜22時許，警方接獲民眾報案稱停放於中壢區永嘉街的自小客車遭竊，警方隨即派員到場查處，除沿線調閱周邊監視器外，亦派線上巡邏網加強巡查。警方隨即調閱監視錄影畫面發現該失竊車輛行駛於中壢區高鐵南路一帶，隨即前往攔查。

時間來到晚間22時45分許，員警於高鐵南路四段與福達路一段路口發現50歲徐男駕駛該失竊車輛，惟其拒絕受檢，並駕車衝撞下車攔停之警員，已對員警生命、身體安全造成急迫危害。員警在符合用槍時機下，立即朝該車左前輪射擊12槍，試圖制止其行為，但徐嫌仍不顧用路人安全，持續闖紅燈逃逸。

警方立即通報勤務中心實施攔截圍捕，並由中壢派出所、興國派出所同仁一路尾隨。徐嫌於逃逸途中，行經平鎮區民族二段欲右轉文化路時，擦撞停等紅燈之重機車騎士，致該名騎士右肩受傷、車輛受損，徐嫌仍未停車持續逃逸。

嫌犯即便輪胎已破損仍一路在大街上疾駛。（圖／翻攝畫面）

歷經7公里的追逐後，最後警方於22時50分許，在平鎮區復旦路四段與長安路口成功將徐嫌攔停，過程中巡邏車輛及警員裝備受損，員警依法使用警棍破窗，將徐嫌制伏帶案。另有員警於執行過程中手部擦挫傷，送醫包紮後已無大礙。

經查年約50歲的徐嫌，過去半年內不僅已竊取4部自小客車、1部計程車、1部機車，連續之犯罪行為不斷，仔細清查下更發現，徐嫌前刑案前科更高達數十件，人生一半時間都在警局進出，十足就是個不定時炸彈，這次更行駛失竊汽車拒檢逃逸、衝撞警方，所幸在優勢警力下順利救逮，詢後依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦，並建請檢察官羈押，以保護市民生命財產安全及社會秩序。

