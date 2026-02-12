捲詐騙案金流被捕！四海幫主張存偉涉詐欺、洗錢 500萬交保

南部中心／綜合報導有販毒集團藏身在高雄楠梓一棟大樓內，透過網路販售，再由「小蜜蜂」分早晚班，24小時輪班開車外送。警方在住處前埋伏，發動突擊，一舉逮捕主嫌和共犯等八人，起出二千多包的毒咖啡包、愷他命和梅錠等毒品。高雄警方在楠梓一棟大樓外埋伏，發動突擊，一舉逮捕詐騙集團主嫌和共犯等八人。（圖／民視新聞）警車緩緩靠近販毒成員，突然停車，立即衝下車大喊：「警察，不要動！」兩名正在交班的販毒成員來不及跑，當場被壓制在地上。高雄市警方發現有販毒集團藏身在楠梓區這棟大樓內，透過網路販售，再由「小蜜蜂」分早晚班，24小時輪班，開車外送。經過多日埋伏跟監，在他們交班時，發動攻勢，同時上樓搜索，成功一網打盡。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊於網路巡邏時，發現販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售毒品。與左營分局、鳳山分局、仁武分局、少年隊等共組專案小組，經月餘偵蒐，發現該集團利用楠梓區大學五十六街一處大樓作為據點，招募成員組成販毒集團，採用24小時輪班制，透過網路販售，由「小蜜蜂」分早、晚班，專人駕駛汽車配送，隨叫隨送，集團販毒脈絡遍布整個大高雄地區。有販毒集團藏身在高雄楠梓一棟大樓內，警方在屋內起出二千多包的毒咖啡包、愷他命和梅錠等毒品。（圖／民視新聞）經專案人員跟監、蒐證，掌握藏匿毒品處所及販毒運作模式。適逢新年連假將至，為防止毒品流入派對聚點、危害國人，特別加強查緝。專案小組趁送貨「小蜜蜂」返回據點交班之際，發動突擊，以優勢警力迅速制伏嫌犯，一舉逮捕主嫌黃姓男子(41歲)、共犯林姓男子(34歲)及涉案犯嫌共8人，並查扣毒品咖啡包2508包、愷他命40包、不法所得新臺幣19萬500元、梅錠99顆等不法證物，成功阻絕毒品流入市場，斷絕供毒源頭。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地檢署偵辦，黃、林二嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：販毒集團藏大樓 小蜜蜂24小時送毒 警破門逮到8人 查獲2千包毒咖啡 更多民視新聞報導春安工作不眠不休 警友主任張維尹致贈加菜金感謝員警辛勞逃獄大王徐開喜再被捕 高院出庭意外發現通緝身分詐騙集團「手法拙劣」！高嘉瑜照片再遭盜用曝：曾被編47歲離異徵婚

