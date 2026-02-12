捲詐騙案金流被捕！四海幫主張存偉涉詐欺、洗錢 500萬交保
台北地檢署指揮刑事局電偵二隊，去年偵辦「安心幣商」詐騙案期間，發現四海幫主張存偉與幕後資金流向有連結，但因張存偉經常待在對岸因此未有動作，直到近日檢警掌握張存偉返台，昨天悄悄前往其住所逮人，經漏夜偵訊後，今天中午移送北檢，檢方複訊後諭令500萬交保，限制出境出海。
去年初刑事局電偵二隊偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案，專案小組先搜索假投資詐騙集團水房據點，後續發現集團收取被害人的贓款後，即透過其他洗錢集團將贓款兌換成實體的黃金，最後再以「鉛包金」方式空運包裹方式寄送至柬埔寨予詐欺集團機房。
案件日前已起訴，只是當初檢警調查期間發現，詐團金流盤根錯節，經梳理後赫然發現，與四海幫幫主張存偉有連結，不過張存偉在警方偵辦期間都待在對岸，因此警方也低調按兵不動，直到近日張存偉返台時，昨天才登門搜索帶人。張存偉涉詐欺、洗錢、組織犯罪，被移送北檢複訊，訊後500萬交保，限制出境出海。
