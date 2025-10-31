新／捷藍航空「高度驟降」迫降 乘客疑「頭部撕裂」15人送醫

其他人也在看
0元機票3天開搶！直到明年5月都能出國 全台3機場直飛
【記者莊偉祺／台北報導】年底適逢普發萬元，不少民眾都趁機規劃出國旅遊，有航空今起推出限時3天0元機票，直到明年5月底都能飛，可安排跨年之旅等，且北中南機場適用。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
千呼萬喚始出來！澎湖班機放大機型 加班機時刻表出爐
10月連續假期後，時序雖進入澎湖觀光淡季，但空運機票卻一票難求，嚴重影響澎湖民眾前往台灣就醫、洽公及探親等行程安排，導致民怨連連，連總統賴清德抵澎視察，都列為重要改善問題，解決方案終於千呼萬喚始出來，自11月9日起立榮航空逢每週日、一尖峰時段放大機型，加1班次飛行台北-澎湖來回航線。自由時報 ・ 5 小時前
普發一萬放大術！易遊網線上旅展10／31開跑 五星級飯店99元、機票飯店5折券
迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網明(31)日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站3折起的爆殺優惠搶攻此波消費商機，更加碼豪撒300萬折扣10/31碼，讓普發萬元有感放大、玩出最大價值！活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量激殺爆品，勢必再掀搶購熱潮。此外，易遊網這次攜手人氣插畫IP「醜白兔」合作，以幽默可愛的逗趣形象搶占消費者眼球外，還可免費下載LINE聯名貼圖以及抽聯名商品。中時財經即時 ・ 1 天前
有機會天天看到鯨鯊機！JTA明年2月開航「沖繩－桃園」 12/3正式開賣
日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱JTA）宣布，將於2026年2月3日正式開航沖繩那霸—台北桃園的每日定期航班，這是該公司成立以來首條國際定期航線。機票預計自2025年12月3日上午10時起開賣。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
0元機票限時3天開搶！全台3機場直飛 到明年5月都能用
年底適逢普發萬元，許多民眾趁機規劃出國旅遊，其中就有航空公司自今日（10/30）起推出限時3天0元機票，直到明年5月底都能飛，且北、中、南機場都適用。太報 ・ 1 天前
游顥成功爭取1億3千萬振興集集支線南投觀光
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】立法委員游顥30日於立法院交通委員會質詢交通部及觀光署長時，針對「集集支線互傳媒 ・ 17 小時前
碳排量比飛機更高 當「海上移動城市」郵輪成永續旅遊難題
疫情過後，全球郵輪旅遊強勢回歸。根據國際郵輪協會統計，2024年郵輪旅客達3460萬人次，創下歷史新高，復甦速度甚至超越整體觀光業。首搭族與年輕族群成長迅速，40歲以下乘客占三分之一。國際郵輪協...環境資訊中心 ・ 1 天前
華航飛進鳳凰城送Sony耳機 首航貴賓全員有禮「每班再抽三位幸運得主」
中華航空將於12月3日開航台北—鳳凰城航線，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。為慶祝這歷史性時刻，華航攜手Sony推出限時好禮活動，凡於2024年12月與2025年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班的旅客，每班航班將抽出三位幸運得主，分別贈送Sony高階降噪耳機。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
1.3億觀光計畫 重振集集支線與南投觀光
立委游顥國會辦公室指出，游顥三十日於立法院交通委員會質詢交通部及觀光署長時，針對「集集支線鐵路復駛」與「南投觀光振興」議題進行關切。游顥指出，持續推動集集支線儘早通車，成功將於今年底恢復通車至集集站，並於明年六月全線通車，這不僅是地方民眾期盼已久的交通建設成果，更是南投觀光重啟的重要契機。他強調中央與地方應攜手合作，結合日月潭周邊，如集集、水里等鄉鎮，共同打造完整的觀光廊帶，讓南投成為台灣山線觀光的新亮點。游顥首先關切交通部提出的「九百萬國際旅客」年度目標是否可望達標，交通部次長回應，截至十月底國際旅客人次已突破六百七十萬，年底前有機會接近預定目標。游顥肯定觀光署長上任以來積極推動觀光、親赴地方會勘的作為，特別是在南投地區多次實地了解地方需求，展現高度行動力與責任感。游顥 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
日本越洋航空首條國際線 115年2月開航沖繩-桃園
（中央社記者余曉涵台北30日電）日本航空旗下子公司日本越洋航空今天宣布，明年2月將開航沖繩-桃園航線，預計每天1班來回，這也是日本越洋航空首條國際定期航班。中央社 ・ 1 天前
華航鳳凰城航線12月啟航 聯手Sony抽耳機、BRAVIA電視
中華航空（華航）鳳凰城航線將於12月3日啟航，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司，為慶祝歷史性的時刻，華航特別聯手Sony送好禮，凡於12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的全艙等旅客，每班將抽出三位幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 3 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 5 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前