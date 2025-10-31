新／捷藍航空「高度驟降」迫降 乘客疑「頭部撕裂」15人送醫

立委游顥國會辦公室指出，游顥三十日於立法院交通委員會質詢交通部及觀光署長時，針對「集集支線鐵路復駛」與「南投觀光振興」議題進行關切。游顥指出，持續推動集集支線儘早通車，成功將於今年底恢復通車至集集站，並於明年六月全線通車，這不僅是地方民眾期盼已久的交通建設成果，更是南投觀光重啟的重要契機。他強調中央與地方應攜手合作，結合日月潭周邊，如集集、水里等鄉鎮，共同打造完整的觀光廊帶，讓南投成為台灣山線觀光的新亮點。游顥首先關切交通部提出的「九百萬國際旅客」年度目標是否可望達標，交通部次長回應，截至十月底國際旅客人次已突破六百七十萬，年底前有機會接近預定目標。游顥肯定觀光署長上任以來積極推動觀光、親赴地方會勘的作為，特別是在南投地區多次實地了解地方需求，展現高度行動力與責任感。游顥 ...

台灣新生報 ・ 16 小時前