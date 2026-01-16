新／接掌刑事局龍頭！邱紹洲：強化AI犯罪破解

刑事局長由保七總隊長邱紹洲接掌，邱紹洲說每逢年底選舉，常面臨AI假訊息問題，要強化對AI犯罪的破解與解析能力，提升快速辨識的效率。（圖／警政署提供）





警政署今天公布高階警官人事異動，其中刑事局長由警政署保七總隊長邱紹洲接任，邱紹洲為警大刑事警察系57期畢業、警大研究所碩士，歷任刑事局大隊長，保三總隊副總隊長、新竹市警察局長、內政部刑事局副局長等要職，據悉原本刑事局由李文章接掌，後來名單卻突然更改，據了解這也是人事案延後公布的其中一個原因。

對於接任刑事局，邱紹洲表示，今年適逢選舉年，最重要的是維持國內治安環境穩定，確保選舉能夠平順進行，讓國人安心選賢與能。查賄、制暴及維持整體治安穩定，仍是核心任務；對於黑、金、槍、毒、詐等治安重點工作，將持續推動不間斷的執法政策。

同時，面對新型態犯罪，必須採取滾動式修正因應策略，包括強化對AI犯罪的破解與解析能力，提升快速辨識的效率。每逢年底選舉，也常面臨AI假訊息問題，雖然過去已有相關經驗，但隨著檢測技術提升，未來應能更迅速處理。

原本要接掌刑事局的李文章，中央警大刑事警察學系51期畢業，後續攻讀刑事學碩士、犯罪防治博士學位，李文章一路從刑事局科長到北市刑大大隊長，歷任屏東縣警局長、保三總隊長、台中市警局長和警政署副署長，李不僅偵破知名的一銀盜領案，更率先法制化成立「科技犯罪偵查隊」，具相豐富的刑事專業。

中央警察大學刑事警察學系57期畢業的邱紹洲，刑事警察研究所碩士，歷任新竹市刑警大隊大隊長、刑事局偵查第九大隊大隊長、桃園市刑大大隊長、保三總隊主任秘書、副總隊長、刑事局副局長等要職。任內偵辦網路多起詐欺犯罪、掃黑、掃蕩黑幫、黑槍、毒品等任務，成效卓著，擁有優秀的辦案與領導能力。

只是外傳刑事局長本由李文章接任，但近日名單遲遲未出爐，警界小道消息頻傳，到最後名單出爐，結果雖不盡人意，幾家歡樂幾家愁，但總算也塵埃落定。

