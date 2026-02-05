新／撒餌誘入陷阱！刑事局偵破42人「出金手」集團

刑事局分析詐騙案金流，掌握有「出金手」集團專職替詐團服務，警方去年分４波查緝，逮捕42名犯嫌移送新北地檢署。（圖／翻攝畫面）





刑事局透過165反詐騙進行大數據分析發現，有不法集團成立「出金手」集團，專門替詐團服務，誘使被害人真以為獲利，繼續投入大量資金，就像投餵食物引誘獵物一步一步走入陷阱般，刑事局成立專案小組鎖定出金犯嫌身分，去年4月到10月間，於北、中、南各地逮捕包含幹部、出金手共42名犯嫌，初步估計有4百多名被害人，遭詐金額高達5.7億，警方訊後依詐欺、組織、洗錢等罪移送地檢署。

警方說明出金手集團犯罪手法。（圖／翻攝畫面）

刑事警察局偵查第一大隊透過大數據分析165反詐騙系統平臺案件，勾勒出假出金詐欺集團的犯罪手法，以假投資網站招攬被害人投資，被害人遭誆騙投資小額款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過臨櫃匯款或其他方式將「出金」匯入其等指定帳戶，被害人誤認投資獲利假象，導致持續並投入大量資金。

警方逮捕出金手。（圖／翻攝畫面）

專案小組於去年4月間查緝從事網路團購的游姓犯嫌，經向上溯源查緝提供資金幹部詹姓兄弟後，於4月至10月間，據大數據分析得知出金手身分後，警方跟監埋伏，在金融機構外拘捕出金現行犯，現場查扣贓款近33萬元，這些「出金手」日薪三千，每天隨機到不同郵局去匯款出金。

歷經4波掃蕩該假投資出金水房後，警方共計查獲負責北部出金業務的詹姓兄弟、南部業務謝姓犯嫌、中部業務的陳嫌、另有出金手共42人到案，並經法院裁定羈押陳姓主嫌及幹部共11人。警方在三名幹部手機中均發現，3人均透過Telgram與一名疑似境外幕後接洽，這部分仍在持續追查中。

警方查扣出金手集團贓證物。（圖／翻攝畫面）

本案警方共查扣贓款212萬元、泰達幣15942顆、手機、存摺及金融卡等贓證物，清查被害人425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦，其中11人羈押禁見。

