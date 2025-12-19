新／一整箱煙霧彈爆炸！威力驚人 專家不解：為何流入民間?

M7出口出現了這顆綠色瓶身的煙霧彈。（圖／東森新聞）





台北車站於今（19）日約17時左右驚傳隨機攻擊事件。嫌犯張文丟下煙霧彈，《EBC東森新聞》發現網路商家也有在賣，一瓶將近1千元。軍事專家說，這雖然不會直接影響人體，但在煙霧掩飾下，持有者可能做出恐怖行為，巨大的煙霧也會造成民眾恐慌。

台北捷運重大事故，在19號下班尖峰時段，M7出口出現了一顆綠色瓶身，上頭寫滿英文字，其中有警告字樣的煙霧彈，初步看來是管制物品，恐怖的是不只一瓶，而是一整箱。

這一整箱通通都是煙霧彈，甚至不排除裡頭藏有其他可燃物，已經燃燒成黑麻麻一整陀，看得讓人起雞皮疙瘩，非常怵目驚心，連軍事專家都不解，為何會出現在民眾身上。

廣告 廣告

一整箱的煙霧彈，已經燃燒成黑麻麻一整陀。（圖／東森新聞）

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「其實煙霧彈的話，會用在軍方跟警方，販賣商家銷售的紀錄要很明確，因為我們現在比較好奇的是說，這煙霧罐從哪邊來，那這個是軍警的用途，你不是相關人等，怎麼會拿得到。」

根據掌握消息，這名嫌犯戴著防毒面具，有人說是拿著生存遊戲專用的煙霧彈，而我們實際查了查，發現網路上確實有店家在賣類似煙霧彈，一瓶將近1千元，而這煙霧彈除了會產生煙霧外，還會對人體會有間接傷害。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「在狹窄空間內放這種煙霧，會遮蔽視線，影響交通安全，那第一個是說，人類看到在密閉空間冒濃煙，會有一個警覺說，是不是失火了，所以會引起大眾的恐慌。」

煙霧彈的威力就在於製造大量的煙霧來遮蔽視線，掩護使用者的行動，它具有極強的燃燒和灼傷性，可以自燃持續燃燒，甚至有可能產生有毒白煙。這樣民間就可得的煙霧彈，為何會造成如此恐怖的事件，甚至導致民眾受傷，絕對都是要追查的重點。

更多東森新聞報導

影／黑衣男中山站、北車連續攻擊 民眾尖叫嚇逃10秒畫面曝

通緝犯北車、中山無差別攻擊 9人受傷4命危

快訊／北市捷運煙霧彈攻擊 蔣萬安公布凶嫌身分

