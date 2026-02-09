新／文湖線又傳故障！大批人潮卡月台 上班族焦慮喊：快遲到

生活中心／游舒婷報導

北捷文湖線又發生故障事故！今（9）日正值通勤時間，有民眾發現班次減少，導致月台人潮大爆炸，後續聽到廣播才知道是南港展覽館站發生列車異常，讓上班族直呼「上班都快遲到了！」

文湖線又發生故障事故。（圖／資料照）

不少網友在Threads上分享慘況，月台又擠滿上不了車的人潮，根據現場民眾分享，廣播表示是出現列車異常的狀況，導致車輛班次減少，一直到8時40分，還有網友回報上不了捷運。

