新／文雅畜牧場複驗再檢出禁藥芬普尼 彰化縣府急封場、祭12萬元重罰

記者陳佳鈴／彰化報導

彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」近日因雞蛋檢出禁用農藥芬普尼（Fipronil）引發食安疑慮，縣府原預防性下架15萬顆雞蛋並停止出貨。為釐清污染源進行的複驗結果於11日晚間出爐，再度在雞蛋及羽毛樣本中檢出芬普尼及其代謝物，縣府隨即啟動緊急應變機制，全面封場管制並加重開罰12萬元。

事件起於先前抽驗發現文雅畜牧場蛋品含有芬普尼陽性反應，因污染源未明，食藥署於11月10日指示該場停止出貨並進行每日檢測。為追查源頭，動物防疫所與農業處畜產科於10日採集雞蛋、飼料、飲水、土壤及羽毛等檢體送驗。結果顯示，其中1件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及代謝物0.13ppm，其餘樣本為零檢出。

為追查源頭，動物防疫所與農業處畜產科於10日採集雞蛋、飼料、飲水、土壤及羽毛等檢體送驗。結果顯示，其中1件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及代謝物0.13ppm，其餘樣本為零檢出。(圖／翻攝畫面)

彰化縣政府接獲檢驗報告後，立即採取四大應變措施：一是正式發布禁止移動管制命令，封存所有雞蛋與雞隻，每日派員清點監控；二是依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元；三是持續進行後續檢測，待結果安全並經中央核准後才解除管制；四是加強與中央食藥署及農業部門協調聯繫，落實源頭監控。

縣府強調，芬普尼為禁止使用於蛋雞的農藥，一經查獲即依《動物用藥品管理法》第40條之1規定，處以6萬至30萬元罰鍰。縣府呼籲所有畜牧業者遵守用藥規範，勿使用來路不明藥劑，以維護禽蛋品質與全民食安。

