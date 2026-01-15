新／新任北市警局長遭爆是他！ 警政署這樣說

新一任台北市警局局長為高雄市警局長林炎田接任，對此警政署沒否認，但強調以正式公布為主。（圖／資料畫面）





警政高層調動遲遲未公布，其中北市警局長和刑事局長最受矚目，即將在明天退休的北市警局長李西河，今天現身北檢專案記者會中說偵辦張文無差別攻擊案，競競業業的完成最後一天的任務。有媒體報導，接替他的為高雄市警局長林炎田，據可靠消息指出，下午內政部長劉世芳已口頭提前告知，但實際求證警政署，不願證實消息是否正確，僅表示一切以正式公布名單為主，據悉這次警政高層異動讓署長張榮興傷透腦筋。

現任北市警局長李西河明天就退休，但今天下午仍出席北檢專案記者會說明案情。何柏均攝

高雄市警局長林炎田中央大學51期行政警察學系畢業 ，後續又攻讀國立臺北大學犯罪學研究所碩士，一路從北市所長到偵查隊長，再從萬華分局長歷經署公關室主任、刑事局副局長等要職，歷練相當完整。

日前出席刑事局成果記者會的警政署長張榮興（右一）與屆退的刑事局周幼偉（左一）和表情大不同。李俊賢攝

由於16日部分高階警屆臨退休，最受矚目的為北市警局長和刑事局局長，名單原本大致底定也早該公布，但中途卻有六都的高階警心意變卦，導致這段期間，署長張榮興為名單焦頭爛額。

據消息指出，今天下午內政部長劉世芳的一通電話，透露由林炎田接任，對此記者求證警政署公關室消息是否正確，署並未正面回應，僅表示名單還是要等正式公布為主，倘若公布後名單與提前曝光有異，恐怕要再引發警界另一場風波。

