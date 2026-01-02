新「新光人壽」上陣總資產近４兆元！吴東亮：新壽大傘將更強勁

台新新光金董事長吳東亮。李政龍攝



台新新光金旗下壽險子公司台新人壽與新光人壽 2026年1月1日正式合併，以台新人壽為存續公司，更名為新光人壽。新光人壽也於1日召開董事會，魏寶生為新任董事長，洪士琪為副董事長。

台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，父親吳火獅在1963年創辦新壽，打造新壽成為遮風避雨的大傘，讓品牌深值人心。

吳東亮指出，因此這次合併，是延續新壽品牌名稱，台新壽和新壽個有優勢，新壽的新是品牌價值，台新的新是保德信的優勢，總資產上看4兆元，讓業務，資本承擔能力都可明顯提升，超過一甲子，服務500萬戶的大傘更為強韌。

台新人壽和新光人壽今天舉行合併茶會以「新新共好 開創新局」為主題，不過，新光金控前董事長吳東進沒有出席。

金管會在2025年11月通過台新人壽及新壽合併及更名申請案。以台新壽為存續公司，新壽為消滅公司，存續公司台新人壽，並將於合併基準日2026年1月1日起更名為「新光人壽」。截至2025年9月底，原新光人壽的資產約3.6兆元，加上台新人壽的資產3,580億元，合併後總資產高達3.96兆元，逼近4兆元大關，市場排名第四大。

新壽人壽董事長魏寶生表示，當初來的時候沒想到會有新新併和輝達北士科案，新壽已成為浴火鳳凰，合併後 ROC 將可達130 %。CSM 將可達2500億元，未來將穩定雙位數成長。

